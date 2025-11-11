La vida futbolística de Valentín Barco parece haber dado una vuelta completa. Luego de meses difíciles en el viejo continente, el Colo volvió a encontrar su lugar en el Racing de Estrasburgo y esa regularidad le permitió regresar a la Selección Argentina, convocado por Lionel Scaloni para el amistoso ante Angola.

“Las primeras dos experiencias en Europa no fueron del todo buenas. Con mi familia decidimos priorizar jugar, más allá del club. Por suerte en Estrasburgo encontré un proyecto y continuidad”, confesó el lateral, que hoy también se desempeña como mediocampista central.

El juvenil, que ya había estado cerca de integrar la lista de la Copa América, se ilusiona con la posibilidad de disputar su primer Mundial: “Es el sueño de todos. Me quedó la experiencia de entrenar con los campeones del mundo y eso me marcó mucho. Ojalá pueda estar en la lista final”.

Sobre su cambio de posición, explicó: “Juego donde me necesiten. En Boca Almirón ya me había probado en el medio y en Francia me adapté rápido. Lo importante es ayudar al equipo”.

En diálogo con TyC Sports, Barco también habló de su vínculo con Leandro Paredes, a quien le escribió tras el Superclásico: “Le mandé un mensaje y le pedí que me guarde la 5 de Boca. Me dijo que me la guarda, así que la voy a esperar”.

Sobre un posible regreso al club que lo vio nacer, fue claro: “Me encantaría. Me quedó esa espina porque estuve poco en Primera, pero sé que algún día se puede dar”.

El Colo también se refirió al reciente fallecimiento de Miguel Ángel Russo, el técnico que lo hizo debutar: “Nos golpeó a todos los bosteros. Fue una gran persona y un entrenador que me marcó”.