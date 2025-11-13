Las Eliminatorias UEFA entran en etapa de definición y hoy podría confirmarse la presencia de varios equipos en el Mundial 2026. Entre los más destacados, Francia recibe a Ucrania con el objetivo de sellar su boleto, mientras que la Portugal de Cristiano Ronaldo visita a Irlanda buscando sumar de a tres. Los encuentros son transmisión de ESPN y ESPN 2 respectivamente.

Por ahora, Portugal cae por 2-0 ante Irlanda con el condimento extra de la expulsión de Crisitano Ronaldo. Esto quiere decir que ninguna todavía no puede asegurar el primer puesto en el Grupo F respectivamente, lo que le impide confirmar su presencia en la próxima Copa del Mundo. Por su parte, Francia le gana a Ucrania 1-0 y está metiéndose en el Mundial.

Crisitano vio la roja por un codazo

El capitán y goleador portugués perdió los papeles y dejó a los suyos con diez a poco de comenzar el segundo tiempo. Luego de un centro al área, CR7 le dio un tremendo golpe a Dara O'Shea. Inicialmente recibió la amonestación por parte del árbitro Glenn Nyberg, pero tras el llamado del VAR y la posterior revisión, el juez le mostró la roja al crack luso, que se fue haciéndole gestos irónicos a los hinchas irlandeses.

Parrott amarga a Portugal

El conjunto luso esperaba sumar de a tres para asegurarse el boleto al Mundial 2026, sin embargo se está llevando una sorpresa en el Aviva Stadium de Dublin. Los Chicos de Verde golpearon apenas pasado el cuarto de hora de juego mediante la pelota parada: la bajó Liam Scales por el segundo palo para que Troy Parrott apareciera y decretara el 1-0 con un cabezazo desde el área chica.

Cerca del descanso, llegó el segundo mazazo irlandés, por intermedio del mismo protagonista. Un despeje largo de O'Shea fue tomado por Parrott entrando al área chica sobre la izquierda. El '7' se acomodó y sacó un derechazo que no salió fuerte pero sí ajustado para derrotar la estirada de Diogo Costa y establecer el sorpresivo 2-0.

Mbappé mete a Francia en el Mundial

En un partido complicado para Les Bleus ante Ucrania, una vez más el astro francés señaló el camino. Esta vez, por la via penal luego de una falta de Taras Mykhavko contra Michael Olise. El encargado de la pena máxima fue Kiki, quien con suma categoría la pinchó para engañar al arquero Anatoliy Trubin y establecer así la ventaja para los franceses, que se están metiendo en la próxima Copa del Mundo.

La previa

Les Bleus, con Kylian Mbappé como principal figura, se la juegan contra los ucranianos que marchan en segundo lugar, y con una victoria ya asegurarían su lugar en la Copa del Mundo, lo que obliga a sus rivales de hoy a defender su puesto de playoff. Por su parte, Portugal también puede certificar su primera plaza si gana a Irlanda y no gana Hungría, que marcha en segundo puesto del Grupo F. De darse la clasificación, será el sexto Mundial para Cristiano, que además lo jugaría superando los 40 años de edad.

Va por el sexto. Cristiano y Portugal quieren asegurarse una nueva cita mundialista.

Por la clasificación en una fecha especial

En cuanto al encuentro de Francia, el mismo despertó polémica por su programación y llevó al repudio del entrenador Didier Deschamps, que planteó modificar la fecha. "Si hubiéramos podido evitar jugar ese 13 de noviembre, habría estado bien", señaló el DT. Lo que ocurre es que se cumplen diez años de los atentados a París del 13 de noviembre de 2015, en los que fallecieron 130 civiles en diversos sectores de la ciudad, suceso que causó un antes y un después en la sociedad francesa. Aunque la Federación Francesa de Fútbol (FFF) planea realizar un homenaje previo al pitazo inicial, hay enojo por el hecho de no haber movido el encuentro con las autoridades locales.