Las Eliminatorias UEFA entran en etapa de definición y hoy podría confirmarse la presencia de varios equipos en el Mundial 2026. Entre los más destacados, Francia recibe a Ucrania con el objetivo de sellar su boleto, mientras que la Portugal de Cristiano Ronaldo visita a Irlanda buscando sumar de a tres. Los dos encuentros comienzan a las 16.45 y son transmisión de ESPN y ESPN 2 respectivamente.

Les Bleus, con Kylian Mbappé como principal figura, se la juegan contra los ucranianos que marchan en segundo lugar, y con una victoria ya asegurarían su lugar en la Copa del Mundo, lo que obliga a sus rivales de hoy a defender su puesto de playoff. Por su parte, Portugal también puede certificar su primera plaza si gana a Irlanda y no gana Hungría, que marcha en segundo puesto del Grupo F. De darse la clasificación, será el sexto Mundial para Cristiano, que además lo jugaría superando los 40 años de edad.

Va por el sexto. Cristiano y Portugal quieren asegurarse una nueva cita mundialista.

Por la clasificación en una fecha especial

En cuanto al encuentro de Francia, el mismo despertó polémica por su programación y llevó al repudio del entrenador Didier Deschamps, que planteó modificar la fecha. "Si hubiéramos podido evitar jugar ese 13 de noviembre, habría estado bien", señaló el DT. Lo que ocurre es que se cumplen diez años de los atentados a París del 13 de noviembre de 2015, en los que fallecieron 130 civiles en diversos sectores de la ciudad, suceso que causó un antes y un después en la sociedad francesa. Aunque la Federación Francesa de Fútbol (FFF) planea realizar un homenaje previo al pitazo inicial, hay enojo por el hecho de no haber movido el encuentro con las autoridades locales.