El Gran Fondo Kids llega a Villa La Angostura para ofrecer una jornada llena de diversión y actividad física para los más pequeños. Este evento recreativo de ciclismo, completamente gratuito, está diseñado especialmente para niños y niñas con el objetivo de promover el deporte como base de una vida saludable, al mismo tiempo que transmite valores fundamentales como el compañerismo, el esfuerzo y el respeto.

La cita es el sábado 22 de noviembre, a partir de las 12:00, después de la Crono, en Av. Arrayanes y Boulevard Pascotto, donde los participantes podrán disfrutar de circuitos adaptados a su edad en un entorno seguro y lleno de energía positiva, sin presión competitiva. Las categorías se dividen por edad y van desde los 4 hasta los 12 años.

Los más pequeños, de 4 a 5 años, recorrerán 100 metros, mientras que los de 6 a 7 años lo harán en un circuito de 400 metros. Los niños y niñas de 8 a 9 años pedalearán 1 kilómetro, y los más grandes, de 10 a 12 años, participarán en un recorrido de 2 kilómetros en modalidad competitiva, con premiación para los tres primeros lugares. Las categorías Mini, Peque 1 y Peque 2 tendrán carácter participativo, sin clasificación, y todos los participantes recibirán una medalla finisher como reconocimiento a su entusiasmo y compromiso.

La categoría Teens, en cambio será competitiva, con medallas para todos los niños y niñas que participen, además de trofeos para los tres primeros puestos. El evento invita a todas las familias, escuelas, clubes y organizaciones a unirse a esta fiesta del ciclismo infantil y acompañar a los chicos y chicas en sus primeros kilómetros de aventura.

Para participar, los niños deben estar acompañados de un adulto que firme la autorización, y es obligatorio que usen casco y cuenten con una bicicleta en condiciones. La acreditación será el viernes 21 de noviembre, de 10 a 19, en el Gimnasio Municipal, donde también se podrán hacer inscripciones de última hora. Para más información, los interesados pueden consultar el sitio web oficial o ponerse en contacto con los organizadores.