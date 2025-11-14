La Selección Argentina escribió esta semana una página tan curiosa como emotiva: Kevin Mac Allister fue convocado por Lionel Scaloni para la gira por África y, por primera vez, compartirá plantel con su hermano, el campeón del mundo Alexis. Así, los hijos del Colorado se insertan en una tradición tan singular como futbolera, la de los hermanos que lograron coincidir en la Mayor, un privilegio que apenas 30 familias consiguieron en más de un siglo de historia albiceleste.

El camino de Kevin hasta esta citación tuvo más curvas que rectas. Aquella rotura de ligamentos en 2017, que lo dejó afuera del Sudamericano Sub 20, parecía haberlo corrido para siempre del radar de la Selección. Pero a los 27 años, desde el Union Saint-Gilloise de Bélgica, reconstruyó su carrera hasta plantarse en la consideración de Scaloni, que decidió sumarlo al equipo que tendrá prácticas en Alicante y un amistoso contra Angola en Luanda. La noticia la dio él mismo en el vestuario, después de un partido: emoción, incredulidad y un festejo colectivo que quedó grabado en el video que se viralizó.

Con esta convocatoria, los Mac Allister pasan a formar parte de una lista tan extensa como fascinante. Desde comienzos del 1900 hubo 30 grupos de hermanos vestidos de celeste y blanco, aunque apenas una docena llegó a compartir la cancha juntos. Y ninguno tan emblemático como los Brown, los pioneros del fútbol nacional: Ernesto y Jorge debutaron en 1902, y un año después llegaron a coincidir tres de ellos en un mismo partido, acompañados por los gemelos Moore en una escena irrepetible.

La historia familiar también tuvo un capítulo mundialista. En Uruguay 1930, los hermanos Evaristo, Juan y Marino “Mario” Brown marcaron un hito al jugar juntos la primera Copa del Mundo y disputar la final ante el local. Sería el único caso de hermanos argentinos compartiendo una cita mundialista… hasta el día de hoy.

Con el paso de las décadas, los encuentros de hermanos se volvieron esporádicos. En los 60 aparecieron los Onega; en los 70, los Killer; y mucho más adelante, los Milito, quienes compartieron cancha por última vez en esa derrota ante Japón en 2010. A ellos se sumaron distintos casos contemporáneos: los Burdisso, los Funes Mori, los Simeone, los Carboni. Y ahora, los Mac Allister.

La estampa de Kevin y Alexis juntos en una práctica de Selección ya es una de las postales de la semana. Una imagen familiar, cargada de historia, que el fútbol argentino recupera con alegría. Un nuevo capítulo para un apellido que ya dejó huella en el fútbol y que ahora se mete de lleno en la elite de las familias albicelestes.