Al momento difícil que atraviesa, River sigue sumándole lesionados al plantel. Luego de salir a los 20 minutos de partido ante Vélez, se confirmó que Fabricio Bustos se desgarró el gemelo y tendrá por lo menos tres semanas sin jugar. Esta baja preocupa a Marcelo Gallardoy su cuerpo técnico, ya que Gonzalo Montiel también está afuera por lesión y el Muñeco deberá decidir quién ocupa el lateral derecho en el futuro duelo de octavos de final del Torneo Clausura.

El lateral derecho quedó tendido en el suelo luego de una acción de pelota dividida y debió salir reemplazado por el joven Agustín Obregón, quien hizo su debut oficial en la Primera del club. La imagen de Bustos retirándose muy triste y posteriormente con hielo en la zona afectada no daba buenos augurios. Hoy, finalmente, los estudios arrojaron que el ex Independiente tiene un desgarro en el gemelo que lo dejará afuera entre tres semanas y un mes, es decir que es muy probable que se pierda la totalidad de los playoffs.

Esta baja se suma a la ya conocida de Montiel, titular habitual en el lateral derecho, quien no fue convocado para el partido con Vélez para preservar su recuperación de un esguince de rodilla. El lateral campeón del mundo con la Selección Argentina espera llegar al partido de octavos, donde el Millonario todavía espera rival, pero todavía no hay certezas y el cuerpo técnico suma otra mala noticia.

Casco, la otra alternativa

Teniendo en cuenta que Marcos Acuña volverá tras su suspensión por acumulación de amarillas, el que podría ser lateral por derecha es Milton Casco. El experimentado defensor, que ayer jugó todo el partido en su posición habitual de lateral izquierdo, asoma como la solución más lógica para el duelo de octavos, con el neuquino retornando al lateral izquierdo. La otra opción es volver a optar por el juvenil Obregón, que vio sus primeros minutos como profesional, pero el contexto y la situación de River están lejos de ser los ideales para la presión de que la primera titularidad del canterano sea en un mata-mata.