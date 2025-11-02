Vergüenza en el fútbol infantil: suspendieron un partido de 9 años por peleas entre padres

En el último turno de la jornada correspondiente a la Liga Metropolitana de Clubes de Neuquén que se desarrolló este domingo en el Club Maronese, el cruce entre Fonavi y la filial neuquina de San Lorenzo de la categoría 2016 no terminó por el mal comportamiento de los padres en una de las tribunas que incluyó agresiones físicas y verbales.

Los equipos compuestos por niños de 9 años iniciaron su partido con total normalidad sobre el sintético del Dino, en la cabecera que da espaldas al Aeropuerto de Neuquén. Al otro lado del campo de juego, el Sub 12 de Black River de Cipolletti y Alama Oeste del barrio neuquino Melipal animaban el duelo femenino de la misma competencia.

La temperatura externa se fue elevando con el paso de los minutos en el cruce masculino de los niños, ante los gritos desaforados de algunos mayores que acompañaban a Fonavi contra el joven juez asignado.

El ferviente reclamo de la popu incluía insultos por la supuesta pérdida de tiempo del rival, fallos erróneos del juez y vicios propios de una conducta inapropiada de los mayores en cada jornada del fútbol formativo.

Los insultos cruzaban todo el campo de juego, por lo que el árbitro detuvo el partido para llamar la atención de los desubicados padres. Su acción no hizo más que exasperar aún más los ánimos, mientras la mayoría de los espectadores permanecía incrédula ante lo que comenzaba a gestarse en las primeras horas de la tarde.

Insólito

Una de las cosas más insólitas de toda la repudiable secuencia se vivió en el complemento del partido, cuando uno de los niños de San Lorenzo fue asistido por el árbitro porque se le desataron los cordones de los botines.

Los padres provocaron la suspensión de un partido de niños de 9 años de edad.

En un gesto hasta paternal, el colegiado detuvo las acciones y cumplió con la tarea en el calzado del menor, mientras las burlas de los padres del equipo rival se multiplicaban desde el exterior.

El desconcierto fue aún mayor cuando el propio técnico del conjunto con nombre de plan viviendas fue el que ingresó al campo de juego para recriminarle la interrupción a la autoridad que, con lógica, le mostró la tarjeta roja y obligó a abandonar los límites del terreno de juego al conductor de Fonavi.

Ante la innumerable cantidad de interrupciones, hubo 5 minutos adición en el complemento, y fue en ese preciso momento que una madre de los niños de San Lorenzo no soportó más los insultos que un mayor le proporcionaba a su propio hijo y agredió físicamente al hombre que fue claramente identificado.

Sin más, el partido fue suspendido con resultado de 1 a 1 mientras padres y madres buscaban explicar lo inexplicable ante el papelón vivido en una jornada dominguera para el recuerdo y que debería provocar sanciones severas de parte de la organización.