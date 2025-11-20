En el Siglo XXI, la “Liga de los Campeones del mundo” atrasa y a cada paso inventa, improvisa títulos oficiales que carecen de expectativas populares, pero contentan a protagonistas especiales y dirigentes afines a la mesa chica de la AFA.

Rosario Central acaba de consagrarse campeón, un título que sus hinchas celebran por redes sociales, despertando más burlas que admiración, más allá del enorme valor por haberse impuesto en la Tabla Anual.

Resulta que según un acta de principios de años en la que Boca y River hicieron constar del deseo por sumar una estrella oficial al club que sume la mayor cantidad de puntos en la fase regular de enero a diciembre, ahora se cumple de la noche a la mañana y la Copa recién tallada fue a parar a las manos del Rosario Central de Ángel Di María.

El propio “Fideo” viajó desde Rosario a las oficinas de AFA para la foto oficial con Claudio “Chiqui” Tapia, su técnico Ariel Holan, el presidente Gonzalo Belloso y el arquero Jorge “Fatura” Broun, entre otros.

Así, el Canalla no sólo se metió en la próxima Copa Libertadores, mérito absolutamente deportivo, sino que todavía sueña con el Clausura y ahora también con el triangular de campeones que pasarán a jugar el mejor del Apertura (Platense), el mejor del Clausura (no se conoce aún, puede ser Central) y el mejor de la Anual (en poder de los rosarinos).

Pero además, el campeón del primer semestre contra el campeón del segundo período ya jugaban por la Copa de Campeones. Y el ganador de ese duelo adquiría su boleto para la Supercopa Internacional, ante el mejor del año en fase regular. Es decir que Central podría abrochar en una misma temporada hasta el tetracampeonato nacional sin llegar a jugar la misma cantidad de finales. Una situación que de complicada pasa a ser ya risueña para todo el fútbol argentino.

Cada vez más valor

Ante tanta improvisación y sinsentido, cobra cada día más prestigio la Copa Argentina. El trofeo que reúne a todas las categorías del fútbol nacional y que acaba de consagrar a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Independiente Rivadavia, brillante campeón de la Copa Argentina 2025.

Además, la Lepra también sacó pasaje para jugar la Copa Libertadores, un camino por el cual llegó a ese cuadro internacional hasta Patronato de Paraná en el pasado reciente.

Para entender mejor, todos los títulos oficiales

Apertura 2025: Platense

Clausura: en disputa.

Copa Argentina: Independiente Rivadavia de Mendoza

Súper Copa Argentina: Platense e Independiente Rivadavia.

Platense, el inesperado campeón del Apertura 2025.

Trofeo de campeones: Platense versus el campeón del Torneo Clausura 2025

Supercopa Internacional: ganador de Platense versus campeón del Torneo Clausura 2025 se cruzarán con Rosario Central (el mejor de la Tabla Anual 2025).

Tabla Anual: Rosario Central.

Triangular: Platense, campeón del Torneo Clausura 2025 y Rosario Central por ser el mejor de la Tabla Anual 2025.