Con más de 2.000 personas, este domingo 9 se realizará la sexta edición de “Ruca Che se mueve”, la marcha aeróbica familiar que impulsa el Gobierno de la Provincia del Neuquén. La actividad, organizada por el ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, a través de ECyDENSE, comenzará a las 8 con el proceso de acreditación, en tanto que la largada oficial está prevista para las 11.

La jornada apunta a compartir un momento en familia, con amigos o en grupo mientras se practica actividad física. El slogan “Hacela a tu ritmo”, marca la esencia de la actividad no competitiva que convoca a toda la comunidad y fomenta la participación de niños, jóvenes y adultos.

“La propuesta de "Ruca Che Se Mueve" es centralmente recreativa, pensada para encontrarnos en este espacio, compartir, hacer ejercicio y disfrutar de una actividad muy familiar”, detalló Tania Rosso, Directora general del Ruca Che en el programa "La noche cae, la radio se enciende" que se transmite por AM550.

Destacó que “de a poco estamos cerrando un año muy especial para Ruca Che. Gracias a la voluntad política del gobernador Rolando Figueroa y la ministra Julieta Corroza, pudimos concretar una serie de reformas estructurales y estéticas que tuvieron el broche de oro con el reemplazo de los 1.300 metros de parquet deportivo”. “Afrontamos esas inversiones que eran necesarias después de tantos años, hoy volvemos a tener un estadio a la altura, con básquet profesional y actividades deportivas y culturales todo el tiempo”, enfatizó Rosso.

El recorrido de la marcha aeróbica será de 6.500 metros por el oeste de la capital neuquina, en categoría no competitiva. El trazado contempla el paso por Espacio Duam y el imponente y renovado Estadio Ruca Che como escenario para la largada y la llegada. Se prevén actividades previas de calentamiento, categoría “kids” con recorrido especial, música, premios y sorpresas.