En el estadio Presidente Perón de Avellaneda, Racing recibe a Defensa y Justicia desde las 17 por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol, en un duelo mano a mano por la clasificación a los octavos de final.

Ambos equipos tiene 19 puntos, e integran la lista de cinco equipos con la misma cantidad de unidades, que pelean por un lugar en la clasificación, dentro de un con una gran paridad.

La Academia llega luego de igualar en cero ante Central Córdoba en Santiago del Estero, y de la eliminación en semifinales de Copa Libertadores. Para el elenco de Costas, ahora el gran objetivo es el torneo local, donde además lo clasifica nuevamente a la competencia internacional.

Está noveno por diferencia de goles, y séptimo en la general con 47 unidades, cerca de ingresar a Copa Sudamericana, y solo saliendo campeón podrá jugar libertadores.

Por su parte el Halcón de Varela llega luego de caer de local ante Huracán por 3-1, quedando décimo con 19 unidades pero con poca diferencia de gol. Acumula 38 en la general y ya sin chances de entrar a competencias internacionales.

Defensa tiene la misma cantidad de puntos que La Academia

Leandro Rey Hilfer impartirá justicia en el Cilindro de Avellaneda. El triunfo dejará bien posicionado a cualquiera de los dos de cara a las últimas fechas donde se definirán los clasificados a octavos de final.

Probables formaciones:

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Facundo Mura; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Lucas Ferreira, Damián Fernández, Rafael Delgado; Ezequiel Cannovo, Benjamín Schamine, Aron Molinas, Samuel Lucero; Juan Manuel Gutiérrez, Abiel Osorio y Lucas González. DT: Mariano Soso.

Datos del partido

Hora: 17:00

TV: ESPN Premium

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Juan Pafundi

Estadio: Presidente Perón