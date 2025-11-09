No sólo el honor está en juego por esta 15ª fecha del Torneo Clausura 2025 entre Boca y River. El Súperclasico en La Bombonera pone en juego muchas otras cosas, como por ejemplo parte importante de lo que será el presupuesto anual de ambos para el 2026.

Salir campeón es una opción siempre posible para ambos en el ámbito local, pero si ese camino se frustra, la tabla anual comienza a tener cada vez más preponderancia.

El 1 y 2 de esa sumatoria a lo largo del 2025 irá directamente a la fase de grupos del certamen continental. El número 3 deberá pasar por el Repechaje, una experiencia ya traumática para Boca en el pasado reciente ante Alianza Lima de Perú.

Pero el punto, además, es que Rosario Central (66 puntos) ya se convirtió en el mejor de todos. El Canalla también puede soñar con ser campeón del Clausura, liberando de esta manera la plaza anual para la Copa, una noticia también bien recibida por los clubes más convocantes.

Combinación de resultados

Una victoria, pondrá al equipo de Claudio Úbeda (56 unidades) con los dos pies en la máxima competencia Sudamericana a nivel de clubes. El empate lo deja muy cerca.

Asi arrancaron en la previa al Súperclasico los dos más convocantes del fútbol nacional.

Si el que gana es el conjunto de Marcelo Gallardo (52), el cabeza a cabeza se pondrá aún más apasionante hasta la última fecha, aunque Boca será quien siga dependiendo de sí mismo. Cualquier otra combinación para River en la tarde de hoy, activará el espejo retrovisor para ver lo que sucede con Argentinos Juniors y Riestra, los dos con 51 unidades cada uno en el acumulado. El Bicho se enfrentará mañana contra Belgrano de Córdoba como local, mientras que el Malevo recibirá a Independiente.

Mirando específicamente a la clasificación para playoffs del Clausura, ninguno parece correr riesgos reales de no seguir jugando los mano a mano. River tiene 21 en la zona B y le sacó cinco a los que no ingresarían. Boca está con 23, escolta por uno de Unión de Santa Fe en la A. Su ventaja respecto a los que se quedarían afuera es de 4.