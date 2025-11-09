Además de la derrota ante Boca en el Superclásico y el riesgo de quedarse afuera de la próxima Copa Libertadores, River tuvo otra mala noticia en la derrota en La Bombonera: Maximiliano Meza tuvo que abandonar el campo de juego y en el cuerpo médico temen una grave lesión de rodilla. El ex Independiente y Gimnasia (LP), que fue titular por primera vez tras recuperarse de una operación por tendinopatía rotuliana, sufrió un mal movimiento que lo obligó a salir antes del entretiempo.

El incidente ocurrió cerca de los 30 minutos del primer tiempo, cuando Meza corrió tras una pelota al vacío pero se resbaló solo y cayó al césped. Enseguida se tomó la rodilla izquierda, misma que fue operada en julio y lo mantuvo fuera de las canchas por más de dos meses. Inmediatamente Marcelo Gallardo realizó la modificación, ya que el volante quedó inmóvil sobre el césped. Luego del partido y tras dejar la cancha con dificultad para caminar, se conoció que los médicos de River temen por una rotura de tendón rotuliano.

La chance de una larga ausencia

En Núñez aguardan con inquietud los resultados de los estudios médicos que se le realizarán este lunes a Meza para confirmar la magnitud de la lesión. Si se confirma la rotura del tendón rotuliano, la recuperación del volante podría extenderse hasta 9 o 10 meses, lo que sería un durísimo golpe para el volante, que tendría que volver a encarar una larga recuperación. Su paso por River ha estado marcado por diversas lesiones, incluyendo problemas en un tobillo, un desgarro y una lesión en una costilla, además de la tendinitis rotuliana que requirió cirugía tras el Mundial de Clubes.