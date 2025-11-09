Clima caliente en el vestuario de River Plate post 0 a 2 contra Boca en La Bombonera, donde además de los duelos en cancha que dominó el Xeneize se registró un altercado verbal entre un periodista y Juan Fernando Quintero.

El colombiano fue uno de los experimentados que salió a enfrentar a la prensa. Una vez más, el técnico Marcelo Gallardo se inclinó por el silencio tras la derrota.

El ida y vuelta transcurría con normalidad hasta que llegó el turno de Pablo Sager, enviado de la cadena DirecTV a cubrir las alternativas del Millonario en el vestuario visitante. "¿Qué argumentos futbolísticos hay para pensar que River pueda llegar a ser campeón?"

Hasta allí nada grave, pero el tema venía de la semana pasada cuando el mismo profesional fue quien lo consultó al 10 respecto a si los jugadores estaban dando todo dentro del campo de juego.

“¿Tú fuiste el que me preguntó la otra vez?” Tiró el enganche. Tajantemente se escuchó un “sí” como respuesta. “Tú haces preguntas muy especiales”, calificó el jugador. El diálogo se torno incómodo. La reacción de Quintero estuvo más vinculada a la repercusión que aquella conferencia había tenido que a la gravedad de la situación.

Y entonces fue cuando el futbolista cambió su semblante y dijo punzante: “Yo estoy aquí para defender a mis compañeros y a un escudo grandísimo. He hecho historia con este club”. “Qué diría tu jefe si le preguntaría sobre tu labor”, amplió.

Luego las frases fueron tornándose más de ida y vuelta. Se notó que Quintero tampoco quiso quedar agresivo con el colega, pero no le gustó el momento. Negó la famosa “cama” que se populariza como una cuestión a los entrenadores de turno y se mostró bien dolido también por la derrota ante el clásico rival.

Más capítulos

El fin de semana, River cerrará la fase regular visitando nada menos que a Vélez, otro examen durísimo para una formación en permanente observación.

La tensa relación entre algunos medios, plantel y cuerpo técnico promete nuevos capítulos. Para River será fundamental también el lunes con los resultados de los partidos entre Argentinos y Belgrano de Córdoba por una lado y Riestra recibiendo a Independiente por el otro.