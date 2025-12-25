En vísperas de un nuevo fin de semana de Premier League, uno de los argentinos podría recibir una mala noticia. La Federación Inglesa de Fútbol (FA) formalizó una acusación contra Cristian Romero por “conducta agresiva” y por "retrasar su salida del campo" luego de ser expulsado en el partido que Tottenham perdío 2-1 ante Liverpool el pasado sábado.

La expulsión se produjo en los últimos minutos del encuentro, cuando tras un cruce con Ibrahima Konaté, Romero intentó reincorporarse y terminó impactando con su pierna izquierda en el pecho del rival. El árbitro John Brooks interpretó esta acción como una agresión intencional y le mostró la segunda amarilla al central en el minuto 93, dejando a Tottenham con nueve hombres tras la expulsión previa de Xavi Simons.

Por la tarjeta roja recibida, el Cuti se pierde el próximo partido liguero frente a Crystal Palace, pero las autoridades del organismo evalúan si corresponde ampliar la sanción debido a que el cordobés de 27 años incumplió el protocolo disciplinario y mostró descontento con la actuación arbitral. Tiene hasta el 2 de enero para presentar una apelación.

En el comunicado oficial, la FA detalló: “Se consideró que el futbolista actuó de manera impropia al no abandonar con prontitud el terreno de juego y/o comportarse de forma confrontativa y/o agresiva hacia el árbitro del partido después de ser expulsado en el minuto 93”. Este hecho podría derivar en una sanción adicional a la suspensió que ya debe cumplir Romero, algo que llega en un mal momento debido a que Tottenham atraviesa una de sus peores rachas de la temporada y se ubica en el puesto 14 de la Premier League con 22 puntos.