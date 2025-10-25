Se despertó un gigante dormido: Manchester United ya suma tres triunfos al hilo

Manchester United volvió a mostrar su mejor versión en casa. Tras la victoria en Anfield ante Liverpool, los Diablos Rojos confirmaron la remontada con un 4-2 sobre Brighton en Old Trafford, sumando su tercera victoria consecutiva en la Premier League, algo que no ocurría desde los últimos años bajo la dirección de Sir Alex Ferguson.

El conjunto de Ruben Amorim impuso su juego ofensivo y encontró la eficacia necesaria para cerrar un resultado que refleja la recuperación de un gigante dormido del fútbol europeo. Los goles llegaron gracias a Cunha, Casemiro y un doblete de Mbeumo, mientras que Danny Welbeck de tiro libre y Kostoulas con un cabezazo marcaron para los visitantes.

Además, el club mira con optimismo la vuelta de Lisandro Martínez, quien continúa recuperándose de la rotura ligamentaria. "Se entrenó muy bien en el campo alternativo. Su rodilla está respondiendo muy bien, pero no quiero decir un día o una semana específicos, pero está cerca de empezar con los entrenamientos del equipo", indicó Amorim.

Con este triunfo, Manchester United comienza a coquetear con los puestos europeos y recupera la ilusión de un equipo que atraviesa una franca remontada. La próxima jornada lo encontrará visitando a Nottingham Forest, con la expectativa de seguir consolidando su levantada y mostrando que el histórico club inglés vuelve a despertar.