Debut histórico de Echeverri en el Manchester City

El debut de Claudio Echeverri se convertirá en un recuerdo imborrable para él y todo el Manchester City porque se produjo en medio de una derrota inesperada del poderoso club inglés, en la final de la FA Cup que consagró al Crystal Palace después de aguantar el 1 a 0 alcanzado en la primera parte.

Para el Diablito Echeverri llegó la oportunidad tan esperada a los 24 minutos del complemento, por Marmoush, durante el empate 1 a 0 transitorio en contra de su equipo ante el representante de la ciudad de Londres, duelo que se jugó en el mítico y remodelado estadio de Wembley.

Justo al término de una semana en la que periodistas cercanos a la actualidad del City habían asegurado que Echeverri no jugaría nunca en el City, ya que Pep Guardiola no lo consideraba tan bueno, el ex River vio acción oficial y estuvo a punto de marcar el empate que hubiera mandado el partido a la prórroga.

Su ingreso durante el segundo tiempo se dio en reemplazo del egipcio, que en el primer tiempo había fallado un penal ante el arquero Dean Henderson, la gran figura del partido.

Consuelo personalizado

Visiblemente afectado por la derrota que consagró al Crystal Palace por primera vez gracias al gol de Eberchi Eze, el mediocampista ofensivo lloró a un costado del campo de juego y terminó consolado por el entrenador español.

Fueron pocos y buenos minutos del argentino que ahora deberá aguardar para conocer su futuro deportivo de cara a la próxima temporada, si es que finalmente no tiene lugar en los planes del City, o se queda con mayores chances de jugar partidos en las diferentes competiciones.