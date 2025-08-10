Boca no ha iniciado negociaciones con ningún posible mánager

El gol de Milton Giménez aplacó los ánimos en La Bombonera y dilató decisiones de fondo en Boca que tras la disolución del Consejo de Fútbol dejó a su plantel profesional sostenido por los hermanos Riquelme y Marcelo Delgado.

Sin la palabra de Miguel Ángel Russo tras el 1 a 1 final ante Racing como local por la 4ª fecha del Clausura, la semana que se inicia continuará sumando capítulos a una continuidad plagada de incógnitas, incluso la de su propio entrenador que está visiblemente afectado no sólo en el plano deportivo, sino también en el personal.

Parece difícil imaginar que Juan Román Riquelme no se apoye en nuevos nombres para seguir rigiendo los destinos de un plantel que acumula 12 partidos sin ganar y en la próxima visitará a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Y en ese plano de especulaciones, los trascendidos periodísticos señalan a dos grandes nombres como posibles mánagers del Xeneize. El primero que corre con ventaja es el ex arquero Carlos Fernando Navarro Montoya, recientemente desvinculado de Santamarina de Tandil como entrenador en el Federal A por los malos resultados.

Desde su trabajo en medios de comunicación, el “Mono” siempre ha sostenido un discurso cercano a los proyectos a mediano plazo, con buena predisposición al diálogo, pero inexperto en la función.

Detrás de él, José Néstor Pekerman sostiene una relación respetuosa por parte del presidente de Boca. El ex entrenador de la Selección Argentina y de Colombia ya supo surfear estas mismas funciones en AFA, bajo la designación del fallecido Julio Grondona.

Pekerman fue el responsable de la contratación de Marcelo Bielsa para la Argentina, sosteniéndolo incluso después de la eliminación en primera ronda del Mundial en Corea y Japón 2002, ciclo que se cortó por decisión unipersonal del entrenador en 2004, tras la obtención de la medalla dorada en Atenas 2004.

Arranca la semana

Tras el domingo libre que se le otorgó a los futbolistas, Boca iniciará su semana de trabajos este lunes en el predio de Ezeiza. Allí se espera que esté presente el técnico Russo, comenzando a delinear lo que será el viaje a Mendoza.

Superada la disfonía que fue informada como razón de la suspensión de la conferencia de prensa, no se ha informado si el DT tendrá contacto con la prensa. Las especulaciones después de lo vivido el sábado, antes del partido y después del empate están a la orden del día, pero por el momento las partes se han mantenido en silencio.