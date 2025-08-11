Añelo vibró con la 5ª fecha del Campeonato de Enduro APE: emoción y adrenalina en cada salto

La localidad neuquina de Añelo volvió a ser epicentro del deporte motor este pasado fin de semana con la 5ª fecha del Campeonato de Enduro APE, modalidad Sprint. Con el fuerte apoyo del intendente Fernando Banderet y la Municipalidad, la competencia se desarrolló con éxito y una convocatoria que superó las expectativas. Prima Multimedios dijo "presente", con una cobertura exclusiva.

Marina Banderet, secretaria de Turismo de la localidad, valoró la jornada: “Fue una jornada muy linda, con una gran convocatoria. Hace poco se corrió el rally y ahora disfrutamos de este motocrós que aporta mucho al turismo y a la comunidad".

La competencia comenzó el sábado con las clasificaciones y tuvo su punto culminante el domingo con las carreras oficiales. Los pilotos se enfrentaron a un trazado exigente, marcado por la presencia de mucha arena, que complicó a quienes no están acostumbrados a estas condiciones. “La pista fue muy dura, cansadora, con muchas canaletas y sectores técnicos que exigieron al máximo la resistencia y habilidad de cada competidor”, detalló el intendente.

“El agradecimiento es primero para toda la gente que vino a disfrutar junto a sus familias, y para los pilotos que hicieron posible esta gran fiesta deportiva. También valoramos la colaboración de las fincas locales, que facilitaron el acceso para turistas y visitantes. La concurrencia fue espectacular”, destacó Banderet.

El campeonato se dividió en dos especiales bien definidos: el Cross Test, con un recorrido rápido, saltos y sectores técnicos que demandaron precisión en giros y frenadas; y el Enduro Test, más extenso, con zonas de woops, trepadas y bajadas con escalones de piedra, características que exigieron técnica y resistencia.

La jornada fue un verdadero espectáculo donde el público local acompañó con entusiasmo y energía en cada punto del circuito, transformando Añelo en una verdadera fiesta del enduro.

Resultados destacados:

Sénior A (8 participantes): Luciano Robledo, de Santa Rosa de Calamuchita, ganó con un tiempo de 01:35:29.104 sobre su KTM. Lo acompañaron en el podio Agustín Bazano (Rincón de Los Sauces) y Ethan Benavidez (Neuquén).

Junior A (11 participantes): Jeremías Agustín Reyes, de General Roca, se impuso con 01:45:00.705 a bordo de una Gas Gas. Completaron el podio Ezequiel Cid (Neuquén) y Santiago García Salazar (Bariloche).

Master Senior (8 participantes): Gerardo Ríos, de Allen, fue el ganador con 01:47:23.660 con su Honda. Lo siguieron Martín Gabriel Bassignani y Carlos Oyarzo, ambos de Neuquén.

Master A (16 participantes): Rodrigo Vallejos, de Neuquén, obtuvo la victoria con 01:38:21.536, escoltado por Juan Gessler (Chos Malal) y Marcos Alejandro Santana (Bariloche).

Al cierre de la jornada, los más pequeños también tuvieron su protagonismo en la categoría Mini Enduro, compitiendo en un circuito especialmente preparado para ellos, sumando alegría y futuro a la competencia.

Este evento no solo consolidó a Añelo como una plaza clave para el enduro regional, sino que también ratificó la fuerte alianza entre la organización, el municipio y la comunidad para potenciar el deporte y el turismo en la región.