Reinicia la Copa Libertadores 2025 con los octavos de final, y la acción argentina empieza con la visita de Vélez ante Fortaleza en el Arena Castelão, desde las 19. El Fortín quiere pisar fuerte en Brasil ante un rival que viene en un mal momento, aunque no contará con su capitán Agustín Bouzat. El duelo será transmitido por Fox Sports, DGO y Disney+ Premium.

El conjunto de Liniers busca dejar atrás la derrota sufrida ante San Lorenzo en la cuarta fecha del Torneo Clausura, que no puede descuidar debido a los pocos puntos que lleva cosechados en la tabla anual. Sin embargo, el sueño copero toma vuelo luego de haberse llevado el Grupo H con 11 puntos y la chance de enfrentar a un rival que sólo ganó uno de sus últimos 14 partidos y está en zona de descenso en el Brasileirão.

Para el duelo en el norte de Brasil, Vélez tendrá dos bajas confirmadas. La primera y más sensible será la de Bouzat, quien padece un desgarro en el gemelo derecho y va a perderse la totalidad de la serie de octavos. Por su parte, el chileno Diego Valdés se resintió de una lesión en el sóleo y todavía sigue sin poder hacer su debut con la 'V' azulada.

Bouzat, una baja importante para Vélez en la serie. (Foto: Prensa Vélez Sársfield)

Del lado de Fortaleza, además de la mencionada racha negativa, viene de una contundente derrota 5-0 en su estadio frente a Botafogo que tiene a todo el equipo y al entrenador Renato Paiva, que llegó hace menos de un mes reemplazando al argentino Juan Pablo Vojvoda, en la mira de los hinchas. En la presente Copa Libertadores, clasificó segundo en el Grupo E detrás de Racing, con dos triunfos, dos empates y dos derrotas.

Posibles formaciones

Fortaleza: Vinícius Silvestre; Tinga, Benjamín Kuscevic, Gustavo Mancha, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Rossetto, Lucca Prior; Breno Lopes, Marinho y Deyverson. DT: Renato Paiva.

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Tomás Galván, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Braian Romero y Matías Pellegrini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Estadio: Arena Castelão

Árbitro: Derlis López (Paraguay)