En el cierre de la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, River dejó escapar dos puntos ante Lanús en La Fortaleza. El Millonario, que presentó un equipo alternativo, había encontrado el gol cerca del final a través de Gonzalo Montiel. Sin embargo, el Granate empujó en los minutos finales y consiguió el 1-1 final a través de Rodrigo Castillo. A pesar de la amargura por el empate, el conjunto de Marcelo Gallardo quedó en la cima del Grupo B con 12 unidades.

Sin lucir, una vez más, pero con un aporte de los futbolistas del banco en el complemento, River estaba adelante un partido complicado ante un Lanús que si bien no lo complicó demasiado atrás, le planteó un duelo físico que empujó a los de Núñez a la falta de resolución con pelota. Después de un primer tiempo con pocas emociones, con una chance de gol por lado (Miguel Borja sigue peleado con el gol y volvió a fallar una clara chance y Franco Armani apareció ante Marcelino Moreno), los ingresos de Maximiliano Salas y Juan Fernando Quintero ayudaron a establecer un mayor dominio riverplatense, aunque las dificultades para generar peligro continuaban.

Quintero intervino en el 1-0 de River, pero al Millonario se le escapó en el final. (Foto: X @RiverPlate)

No obstante, cuando el encuentro empezaba a terminarse el Millonario tuvo un par de ocasiones con remates de un impetuoso Salas hasta que finalmente llegó al 1-0 a través de Montiel, otro que saltó desde el banco y, con gran intución goleadora estableció el 1-0 al empujar una pelota bajada por Giuliano Galoppo. No obstante, sobre el final el local reaccionó, empujó y consiguió la igualdad mediante Castillo, que conectó un centro desde la derecha para despertar el festejo de un Lanús que vio recompensado su esfuerzo. Del otro lado, la bronca de Gallardo por no sostener el resultado era evidente. Un encuentro más donde un River deslucido deja puntos, aunque eso no le costó el liderazgo ya que sigue comandando la Zona B del Torneo Clausura.

Lanús 1-1 River, los goles

En un encuentro muy disputado, el Millonario iba a encontrar la desde el banco de suplentes. Tras un córner, la pelota le quedó a Quintero, que encontró con un gran centro al segundo palo a un Galoppo que la bajó justa de cabeza para Gonzalo Montiel, que a puro instinto goleador apareció por el área chica para mandarla adentro y establecer el 1-0 de los de Núñez a los 32 minutos del complemento.

Parecía que River se llevaba el triunfo, sin embargo en la última jugada del encuentro Lanús logró rescatar un agónico empate. Alexis Canelo recibió sobre la derecha y sacó un centro que Walter Bou peinó y Castillo mandó a la red entrando por el segundo palo. En el quinto minuto de descuento, el goleador del campeonato le sacó el triunfo de las manos al Millonario.

Borja tuvo una chance clarísima

Apenas dos minutos tardó River en generar la primera de peligro y el Colibrí no pudo transformarla en gol. Una mala salida del arquero Nahuel Losada derivó en una pelota hacia la izquierda para Matías Galarza Fonda, que sacó un muy buen centro para el atacante colombiano. Sin embargo, el '9' puso mal el pie y mandó la pelota por encima de un arco prácticamente vacío.

Armani evitó el gol de Lanús

La oportunidad más importante del local llegó cerca del entretiempo. Eduardo Salvio encontró libre por izquierda a Marcelino Moreno y el '10' hizo una muy buena jugada individual que terminó con un remate bajo tapado por Franco Armani. En el rebote, el lateral Sasha Marcich la mandó por encima del travesaño.

Salas entró y probó de lejos

Una de las modificaciones de Gallardo en la segunda parte junto a Quintero entró con ímpetu y lo demostró al intentar un remate muy lejano que complicó a Losada por el pique. El ex Racing sacó un zurdazo que se picó de forma extraña y obligó al arquero de Lanús a mandarla al córner.

Formaciones:

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Alexis Segovia; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

River: Franco Armani; Sebastián Boselli, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Matías Galarza; Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez.

El encuentro fue transmisión de todas las emisoras radiales del Grupo Prima Multimedios desde las 21hs: AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti.

La previa

El conjunto de Marcelo Gallardo llega de un importante pero sufrido triunfo el pasado jueves ante Libertad de Paraguay por los octavos de final de la Copa Libertadores, donde tuvo que recurrir a los penales para meterse entre los ocho mejores de la competencia, donde se medirá en 20 días con Palmeiras. Para esta visita al Néstor Díaz Pérez, el Muñeco decidió que alineará un once alternativo pensando en darle una chance a futbolistas no habituales y considerando el duelo de Copa Argentina, el jueves ante Unión.

Para este cotejo algunos referentes y fijos del once como Enzo Pérez, Marcos Acuña o Paulo Díaz serán cuidados y ni siquiera concentraron para este encuentro. Otros que descansan son Sebastián Driussi, Ignacio Fernández y Lucas Martínez Quarta, recién vuelto de un esguince de rodilla. Por su parte, quien sí retorna a la convocatoria es Maximiliano Salas, que no pudo estar ante Libertad porque no llegó a recuperarse de su lesión pero hoy integrará el banco de suplentes esperando poder volver a tener minutos.

Por el lado de Lanús, que también consiguió su boleto a cuartos por penales pero jugando Copa Sudamericana ante Central Córdoba de Santiago del Estero, el entrenador Mauricio Pellegrino no haría demasiadas rotaciones en el once. Referentes que jugaron frente al Ferroviario como Eduardo Salvio o Carlos Izquierdoz repetirían, en tanto que el DT le devolvería la titularidad a Marcelino Moreno en lugar de Alexis Canelo. Por su parte Ezequiel Muñoz, quien no jugó el jueves pero estuvo en el banco, es baja por un desgarro en el muslo izquierdo.