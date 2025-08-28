Luego del empate del lunes ante Lanús por el Torneo Clausura, River enfrentará a Unión de Santa Fe desde las 21.15 en Mendoza con la misión de asegurar su lugar en cuartos de final de la Copa Argentina.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo buscará dejar atrás la imagen de los últimos encuentros, que lo tuvieron sufriendo para pasar por penales ante Libertad por la Copa Libertadores y dejando dos puntos en el final por el campeonato y recuperarse ante un Tatengue que va con el objetivo del batacazo.

El encuentro será transmitido por las emisoras de Grupo Prima Multimedios: AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti.

A una hora del inicio, el Millonario confirmó que Lauraro Rivero continúe como marcador central titular y en la ofensiva saldrá Facundo Colidio para permitirle a la dupla Maximiliano Salas y Sebastián Driussi comenzar a afianzarse como la preferida, De esta manera, y con el esquema definido, Kevin Castaño vuelve a tener su chance en la mitad de la cancha, donde continía Giuliano Galoppo, Enzo Pérez e Ignacio Fernández.

River confirmado: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Giuliano Galoppo; Kevin Castaño, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Aunque mantiene el liderazgo exclusivo del Grupo B del Torneo Clausura y conserva su invicto desde que fue eliminado en el Mundial de Clubes, River todavía no encuentra su mejor versión y es por eso que el Muñeco implementará algunos cambios, con el retorno de algunos que descansaron el lunes (Lucas Martínez Quarta en la zaga, Enzo Pérez en el medio y Sebastián Driussi arriba, las vueltas destacadas).

Gallardo espera lograr el pase a cuartos con la novedad del tridente ofensivo.

Las dudas de Gallardo para esta noche pasaban por dos puestos: Paulo Díaz, que continúa con problemas en su rodilla, fue esperado hasta última hora, pero se terminó confirmando la continuidad de Lautaro Rivero como hizo ante Lanús hace tres días. Por otra arte, Facundo Colidio sale del 11 inicial, y tampoco aparece Juan Fernando Quintero

Salas, que volvió ante Lanús, se mete en el once ante Unión.

Por su parte, Unión buscará dar el golpe en Mendoza y avanzar en la competencia nacional. Los dirigidos por Leonardo Madelón, que vienen de igualar 1-1 ante Huracán por el Torneo Clausura, no modificarán el once para este encuentro apostando por amargar al Millonario. El ganador de este duelo se enfrentará en los cuartos de final contra Racing, que accedió a esta ronda luego de eliminar a Deportivo Riestra.

Posibles formaciones

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Giuliano Galoppo; Kevin Castaño, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Fascendini, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

Estadio: Malvinas Argentinas.

Árbitro: Pablo Echavarría.