River recibe a San Martín de San Juan, buscando recuperar la punta

Por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, River recibe desde las 19.15hs a San Martín de San Juan, buscando recuperar la punta del Grupo B, y principalmente mostrar una mejor versión futbolística luego de anteriores partidos con dudas. El neuquino Darío Herrera impartirá justicia.

Luego de una serie pareja, que terminó definiendo desde los 12 pasos ante Unión de Santa Fe por Copa Argentina, River se mete de lleno en el torneo local, donde buscará recuperar la punta de su zona luego del triunfo de Vélez por 3-0 ante Lanús.

En principio, Gallardo haría modificaciones luego del desgaste físico del pasado jueves. Colidio y Driussi no estarán dentro del plantel, al igual que Enzo Pérez y Nacho Fernández quienes descansarían. Los laterales de la selección; Acuña y Montiel irían al banco. Ante esto, Salas y Borja estarían desde el arranque en el ataque, junto a Juanfer Quinteros.

Por el lado del equipo sanjuanino, el objetivo estará en seguir sumando para escapar del fondo de la tabla de los promedios. Luego de un Apertura pobre, el equipo de Leandro Romagnoli se encuentra en zona de clasificación a octavos, en su última presentación superó a Gimnasia de La Plata. El “Pipi” repetirá a los 11 que ganaron en La Plata.

Probables Formaciones:

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Paulo Díaz o Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Juan Cruz Meza o Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Matías Galarza; Juan Fernando Quintero, Miguel Ángel Borja y Maxi Salas. DT: Marcelo Gallardo.

San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Tomás Lecanda, Lucas Diarte; Santiago Salle, Pablo García, Nicolás Watson, Marco Iacobellis; Sebastián González; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Datos del Partido

Hora: 19.15.

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: Monumental.