Se va terminando el mercado de pases en Europa, y la situación de Alejandro Garnacho sigue indefinida. El argentino se encuentra a la espera de ofertas para salir del Manchester United, ya que el entrenador Ruben Amorim no lo tiene en cuenta y finalmente trascendió que Chelsea busca incorporarlo e inició conversaciones con los Red Devils para realizar una oferta y adquirir una parte de la ficha del extremo de 21 años.

Según David Ornstein, de The Athletic, estos contactos comenzaron hace un tiempo pero recién toman seriedad tras la llegada de Benjamin Sesko al United, que se encuentra listo para escuchar ofertas por el Bichito, al que tasó en 40 millones de libras. El hecho de que Garnacho quiere seguir jugando en la Premier League hizo que Chelsea sea su prioridad máxima y desechara otros acercamientos como los de Nápoli o Al Nassr para esperar a los Blues y así continuar su carrera en Inglaterra.

Por el lado del club londinense, se sentarán a negociar para poder hacerse con el extremo de 21 años por un precio menos al establecido. Cabe recordar que hasta hace unos días los Red Devils pusieron un precio de 50 millones de libras para el que estuviera interesado en Garnacho, sin embargo la necesidad de vender de los mancunianos y equilibrar la masa salarial del plantel hizo que bajaran sus pretensiones.

Con las horas contadas en Manchester, el Chelsea empezó contactos para incorporarlo. (Foto: Getty)

Qué dijo su DT sobre Garnacho

El entrenador Ruben Amorim se refirió nuevamente a la situación de los marginados en Manchester United y habló específicamente del argentino: “Creo que, como se puede entender y ver, tiene talento. Es un chico con muchísimo talento, pero a veces las cosas no salen bien. No puedes explicar con precisión por qué”, expresó el portugués sobre el delantero argentino. Además, sobre la lista prescindibles, añadió:“Hay jugadores que claramente demuestran que no quieren estar aquí, y eso es normal. No son malos y yo soy bueno; yo no soy malo y ellos son buenos. Es simplemente que quieren nuevos retos".