Argentina-Venezuela en el Monumental tendrá un sector de plateas exclusivo para niños

La Selección argentina disputará su último partido de local en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá frente a Venezuela, este jueves 4 de septiembre en el Estadio Monumental de River Plate. El encuentro genera enorme expectativa, ya que podría ser la última vez que Lionel Messi juegue un partido oficial en el país con la camiseta albiceleste.

La venta de entradas comenzó con una preventa exclusiva para clientes de American Express y continuó con la venta general, a través de la plataforma Deportick. El canje de tickets se realizará en las boleterías del Monumental en los días previos al encuentro.

Por disposición de la FIFA, la tribuna Centenario Baja será ocupada exclusivamente por niños de distintos clubes y organizaciones sociales, como parte de la sanción por los cánticos discriminatorios en el partido ante Colombia.

Además, en la Centenario Alta se desplegará una bandera con un mensaje contra la violencia y la discriminación en el fútbol.

Los precios van desde 90.000 pesos para populares hasta 480.000 pesos en platea San Martín y Belgrano Media. También habrá entradas para menores a 29.000 pesos en popular, aunque a partir de los tres años abonan platea completa. Las personas con discapacidad deberán gestionar su ingreso de forma anticipada a través de la web oficial.