La selección Sub 14 de Neuquén, rumbo al Argentino de Hockey

Se pone en marcha en la localidad costera de Mar del Plata, el campeonato Argentino de Selecciones Sub 14 B de hockey , desde el 11 al 14 del corriente mes. Neuquén dice presente pensando un buen papel entre importantes federaciones del país.

Nueva competencia para un seleccionado neuquino, esta vez en Mar del Plata con las más chicas, que jugarán la segunda categoría, en el Grupo B, ante la Asociación Tucumana, elenco contra el que debutará el jueves 15hs. El viernes desde las 10hs se enfrenta con la Asociación del Oeste de Buenos Aires, y cerrará la primera fase ante la Asociación Pampeana mismo día 18hs.

El equipo provincial, que partió el martes rumbo a “La feliz” está comandado por Cristian Aza Sena, DT principal, Lucía Puentes como asistente y Celeste Viola Jefa de equipo.

El plantel provincial está compuesto por Juana Méndez, Lourdes Salas López, Renata Solana, Francina Soto, Juana Casalía, Ana Páez, Lola Ranea, Josefina Acuña Viola, Guadalupe Freixas, Lourdes Brutos Uthurralt, Malena Funes, Irina Guillen, Martina Céspedes Ferrari, Jazmín Ferreyra, Gala Aniquibus Farías, Lucía Freixas, Oriana Giménez, Olivia Gelos, Martina Ursic, Agustina Castiglia Sporle.

Por otro lado en el Grupo A jugarán la Asociación Litoral, Asociación Marplatense, Federación Amateur de Hockey sobre Césped Unión del Centro, y la Federación Entrerriana. Los dos primeros de cada grupo jugarán las semifinales el sábado, domingo la final.

Por otro lado, el seleccionado de Rio Negro jugará el Argentino C que tendrá su desarrollo en Monte Hermoso los mismo días. Se medirá contra San Luis, el Valle de Chubut y San Rafael, buscando el ascenso a la B del 2026.