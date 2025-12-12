María Becerra protagonizará dos presentaciones históricas en el Estadio River Plate los días 12 y 13 de diciembre, marcando su regreso al escenario más emblemático de Argentina para cerrar el año.

Esta será la primera vez que un artista realice un espectáculo con una puesta en escena 360° en el Monumental, una propuesta inédita que promete una experiencia inmersiva desde cualquier ubicación del estadio. La producción, de nivel internacional, está a cargo de DF Entertainment.

Los conciertos recorrerán los grandes éxitos de María Becerra, pero también darán inicio a una nueva etapa artística en la que la cantante presentará sus alter egos: Shanina, JoJo, Maite y Gladys. Este despliegue visual y sonoro está diseñado para sorprender a todos los asistentes.

En cuanto a los horarios, las funciones comenzarán a las 20:30, y el show del 13 de diciembre será transmitido en vivo y en exclusiva por Flow para Argentina, Uruguay y Paraguay. Los usuarios podrán verlo a través del canal 605 en Argentina, canal 119 en Uruguay y canal 25 en Paraguay.

Además, quienes tengan acceso a Flow podrán revivir la presentación cuantas veces deseen mediante el servicio On Demand, una oportunidad para disfrutar del concierto más allá de la fecha en vivo.

Cómo hacer para llegar al show

Para quienes asistan presencialmente, el Estadio River Plate es accesible por diversos medios de transporte.

Colectivos: Metrobus Cabildo, Barrancas de Belgrano, Av. Libertador y Ciudad Universitaria.

Trenes: Líneas Mitre (Estaciones Núñez y Belgrano C) y Belgrano Norte (Estación Ciudad Universitaria), con sentidos hacia Villa Rosa y Retiro.

Subte: También disponible para llegar al estadio.

María Becerra vuelve a River con dos conciertos

Estos dos conciertos de María Becerra en River Plate se presentan como uno de los eventos más destacados del año en la escena musical argentina, combinando innovación técnica, producción de alta calidad y una puesta en escena pensada para ofrecer una experiencia única a sus fans.