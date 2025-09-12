En el arranque de la 3ª fecha de la Bundesliga en Alemania se produjo el debut del argentino Ezequiel Fernández en el Bayern Leverkusen y no hay dudas que será inolvidable para el ex Boca.

Es que el mediocampista fue parte de la nómina que se impuso 3 a 1 como local ante Eintrach desde el banco de suplentes e ingresó a los 17 minutos del complemento por el norteamericano Tilman, cuando el dueño de casa se imponía 2 a 1 y jugaba con 10 por la expulsión de Andrich.

Los primeros pasos del 5 se vieron con normalidad en los movimientos, buscando la soltura habitual que tiene en el manejo de la pelota, pero a falta de 12 para el final, vio la primera amarilla por una protesta con gestos ampulosos que no le perdonó el juez Deniz Aytekin. Finalmente, en el segundo minuto de adición, fue al piso buscando recuperar la pelota, no llegó y le valió la segunda amonestación.

Titular y lesión

En el mismo equipo, quien sí fue titular fue Exequiel Palacios, luego de su viaje por Eliminatorias con la Argentina, donde no sumó minutos ante Venezuela como local, y tampoco de visitante contra Ecuador. El mediocampista sintió una molestia muscular a los 3 minutos.

Más allá que “Pala” intentó seguir en cancha, después de un par de jugadas extras terminó haciendo señales al banco. Los largos viajes pasaron factura en el físico del ex River.

Con esta victoria, el Leverkusen llegó a los 4 puntos y quedó a dos de los líderes transitorios que son Bayern Münich, Köln y el propio Eintracht que hasta hoy sumaba puntaje perfecto.