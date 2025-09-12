Desde la última posición de la zona B, Independiente buscará comenzar a recuperar terreno en el presente Clausura de la Liga Profesional ante Banfield, partido interzonal de la 8ª fecha que se pone en marcha a las 16:45 en el Libertadores de América con el arbitraje de Andrés Gariano.

Expulsado de la Copa Sudamericana por la Conmebol y con el estadio reducido por decisión del Aprevide, el Rojo no tiene más que concentrarse en el ámbito doméstico, donde no juega bien y ha quedado relegado de los objetivos.

La única buena fue la reducción de la sanción a Kevin Lomónaco y el marcador central volverá a la zaga titular del dueño de casa. Otro de los nombres que ha bajado mucho su nivel en relación a la Apertura, cuando logró llegar a la Selección Argentina.

Kevin Lomónaco recibió la buena noticia entre semana de que podrá jugar ante Banfield.

Sin embargo, a última hora del viernes trascendió que Bragantinho de Brasil inició el reclamo a la FIFA por las cuotas impagas del pase del marcador central. En diciembre de 2024 se acordaron tres de 750 mil dólares cada una que no se cumplieron hasta la fecha y los ex dueños del pase del defensor actuaron en consecuencia.

Banfield no está mucho mejor que Independiente, pero le alcanza para estar en la conversación de los clasificados de manera transitoria en el grupo A que lidera el sorprendente Barracas Central. Bajo la conducción de Pedro Troglio, el Taladro no hace ruido, pero se mantiene expectante.

Probables formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo. DT: Julio Vaccari.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Santiago Daniele, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; Frank Castañeda, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez, Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.