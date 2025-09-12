Dos partidos cerraron el viernes, en la vuelta del Clausura 2025 tras la pausa que impusieron las Eliminatorias Sudamericanas y en uno de ellos se vio uno de los grandes goles del fin de semana con la definición de Walter Bou para la victoria de Lanús como local ante Independiente Rivadavia por 1 a 0. Newell’s, en Rosario, superó a Atlético Tucumán 2 a 0.

En el Sur del Gran Buenos Aires, el Granate con nueva y coqueta indumentaria, terminó derrotando a La Lepra mendocina de los regionales Ezequiel Centurión y Franco Amarfil. El mediocampista terminó siendo reemplazado, mientras que el arquero destacó en un par de muy buenas intervenciones.

Bou, a los 10 del segundo tiempo marcó el gol del partido en La Fortaleza, una jugada para guardar en todos los compactos de ejemplo respecto a lo que debe hacer un centro delantero en cancha. Rebote, movimiento sin pelota y una diagonal corta para quedar de frente a la definición, golazo de Lanús.

Sobre el final

En Rosario, la noche parecía irse sin emociones hasta que, a los 40 minutos del complemento, apareció la pelota parada para el dueño de casa y Víctor Cuestas anotó el 1 a 0 parcial de Newell’s ante Atlético Tucumán.

Un tiro de esquina desde la izquierda fue la llave para que partiera el centro que quedó boyando en el área grande y el marcador central, cayendo al suelo, terminó empujando al gol con todas sus fuerzas.

Ya en el final, el juvenil Facundo Gouch llegó para empujar la pelota tras una gran jugada de Giovani Chiaverano a los 47 del complemento. Tras dejar a un par de hombres en el camino, envió el centro para la llegada del otro pibe de las inferiores Leprosas.

La previa

Por posición en la tabla, lo mejor en la previa a la 8ª fecha de los interzonales podría estar en el Sur del Gran Buenos Aires. El Granate marcha 7° en la zona A y La Lepra mendocina es el 6° en la B, ambos con pretensiones de llegar a alguna copa internacional en el 2026.

Hernán Mastrángelo será el árbitro del partido en La Fortaleza, donde se espera que por el lado visitante sean titulares los cipoleños Ezequiel Centurión en el arco y Franco Amarfil en la mitad de cancha de los cuyanos.

Franco Amarfil, el cipoleño es clave en la mitad de cancha de Independiente Rivadavia.

En el Parque de la Independiente de Rosario, el dueño de casa no ha podido enderezar el rumbo tras su caída en el clásico de la ciudad. Empiezan a cuestionarse algunas decisiones de Cristian Fabiani en el banco y no están en zona de clasificación.

Mientras que Atlético, con Lucas Pusineri de entrenador, está 8°, por le alcanza para meterse en playoffs, principal objetivo planteado para el semestre. El juez del cruce en Rosario será Fernando Espinoza.

Probables formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Armando Méndez, Ezequiel Muñoz, José María Canale, Nicolás Morgantini; Agustín Medina, Facundo Sánchez; Alexis Segovia, Marcelino Moreno, Dylan Aquino y Walter Bou DT: Mauricio Pellegrino.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Alejo Osella, Iván Villalba, Sheyko Studer; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Luciano Gomez; Matías Fernández; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori o Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Newell’s: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Tabares; Luca Regiardo, Ever Banega; Franco Orozco, Josué Colman, Gonzalo Maroni; Darío Benedetto o Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela, Ignacio Galvan; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy; Lisandro Cabrera y Mateo Bajamich. DT: Lucas Pusineri.