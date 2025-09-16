El Club Loma Negra anunció oficialmente su participación en la próxima edición del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26, la cuarta división del fútbol argentino. Esta confirmación fue comunicada mediante un comunicado oficial donde el club agradeció a la Liga de Fútbol de Olavarría, al Consejo Federal y a todos los colaboradores que hicieron posible la obtención de la licencia deportiva.

El torneo comenzará el 19 de octubre y otorgará cuatro ascensos al Torneo Federal A, lo que representa una oportunidad importante para que Loma Negra vuelva a competir a nivel nacional después de décadas.

Historia del equipo cementero

Fundado en 1929, Loma Negra vivió su momento más destacado en los primeros años de la década del 1980. Bajo el impulso económico de Amalia Lacroze de Fortabat, propietaria de la cementera más grande del país, el club pasó de ser un equipo amateur de la liga local a medirse con los grandes de Primera División.

El club participó en los Torneos Nacionales de 1981 y 1983, enfrentando a equipos históricos como River, Boca, Talleres, San Martín de Tucumán y Ferro. En ese período, Loma Negra logró resultados memorables y estableció un récord único: posee el mejor promedio de puntos en la historia del profesionalismo argentino, con 1,92, superando incluso a River y Boca.

La historia de Loma Negra en esa etapa incluyó contrataciones de gran nivel, viajes en avión privado, premios poco comunes y partidos amistosos de gran repercusión, como la victoria frente a la Unión Soviética en 1982, en plena Guerra de Malvinas.

Sin embargo, esta etapa de esplendor concluyó en 1985, cuando el club decidió abandonar los torneos nacionales y regresar a la competencia local.

Loma Negra regresa al fútbol nacional.

Ahora, con la vuelta al Torneo Regional Federal Amateur, Loma Negra busca escribir un nuevo capítulo en su rica historia. Los seguidores de Olavarría y Villa Fortabat vuelven a ilusionarse con la posibilidad de ver a su equipo competir por un ascenso al Federal A.

Este regreso no solo tiene un significado deportivo, sino también simbólico, pues implica recuperar una parte valiosa de la memoria futbolística de una institución que supo desafiar a los grandes y dejar una huella imborrable en el folclore del fútbol argentino.