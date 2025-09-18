Tensión en pleno Mundial: Giani frenó el festejo de Argentina tras eliminar a Francia

Argentina protagonizó uno de los mayores batacazos del Mundial de Vóley 2026 al vencer a Francia, bicampeona olímpica, por 3-2 (28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12), y avanzar a los octavos de final. La euforia del triunfo llevó a los jugadores albicelestes a concentrarse en la cancha para celebrar, pero el festejo se vio interrumpido de manera inesperada.

Andrea Giani, entrenador del seleccionado francés, ingresó al campo con gestos de incomodidad y les indicó a los jugadores argentinos que frenaran la celebración. Según se observó, Giani interpretó que los festejos podían ser una provocación hacia su equipo, que había quedado eliminado del torneo.

El capitán Agustín Loser fue el primero en acercarse para aclarar la situación, asegurando que no había ninguna intención de chicana hacia los franceses. La interacción, aunque tensa, se mantuvo respetuosa y duró solo unos segundos. Giani, que conoce a varios de los jugadores argentinos de la liga italiana, finalmente se retiró al vestuario, con la tensión disminuida.

Luciano De Cecco, uno de los líderes del conjunto nacional, comentó al finalizar: “Él creyó que fue algo contra Francia, pero le explicamos que nosotros siempre festejamos de la misma manera, así que nos escuchó y todo quedó ahí”. Tras la aclaración, la Albiceleste continuó su celebración y ya prepara su próximo desafío: los octavos de final frente a Italia, programados para el domingo a las 4:30 am.