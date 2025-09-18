Gustavo Quinteros está a “detalles” de convertirse en el técnico de Independiente, reemplazando al renunciante Julio Vaccari hasta diciembre del 2026.

Por eso, el profesional cortó sus vacaciones en el exterior, regresó al país este jueves y espera poder firmar antes del fin de semana para tomar las riendas del plantel profesional del Rojo y debutar recién por la 10ª fecha del Clausura, cuando el equipo visite a Racing en el clásico de Avellaneda.

A la gente de Independiente pedirle que tenga paciencia, que confíe y que apoye a los jugadores. Tenemos que unirnos todos para llegar lo más arriba posible. Gustavo Quinteros en el aeropuerto, apenas arribado a la Argentina.

El próximo domingo a las 14:30, como local, quien conducirá a la formación será Carlos Matheu, el ex marcador central de la institución que se encontraba junto a Eduardo Tuzzio, llevando adelante la programación de la Reserva.

La asunción de la dupla se convirtió en el 20° ciclo interino de los últimos 30 años en el club, lo que de alguna manera refleja también lo que se ha venido viviendo en el plano futbolístico desde fines del Siglo XX.

No habló

Mientras tanto, Vaccari renunció y se fue. Dejaron trascender que la propia dirigencia habría sido la que solicitó que se marchara de esa manera, en silencio.

Su último partido en el banco fue el del fin de semana pasado ante Banfield, en lo que fue derrota como local, llegando al 10° partido consecutivo sin victorias.

Último en la zona B con 3 puntos, Independiente debe ponerse al día con Platense en Avellaneda y tratar de comenzar a remontar la desventaja de 6 unidades respecto al último de los clasificados que en este momento sería Atlético Tucumán.