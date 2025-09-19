Se abre la 9na fecha del Clausura de la Liga Profesional

Con cuatro partidos, se pone en marcha la 9na fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol. Racíng y Vélez se presentan fuera de casa, con la mente puesta en la vuelta por copa libertadores de próximo martes, aun así, no pueden descuidar el torneo doméstico.

La Academia marcha en el fondo del Grupo A, 14° con apenas 7 puntos y por encima de Aldosivi. El elenco de Gustavo Costas tiene la mente puesta en Copa Libertadores donde logró un buen resultado en la ida por 1-0 como visitante y tiene todo servido para liquidar la serie en Avellaneda el próximo martes.

Por el torneo doméstico, visita 19hs a Huracán en Parque Patricios buscando sumar para poder meterse entre los 8 clasificados, instancia donde se mantiene el globo (8vo con 12 pts.) . Costas planea guarda a los mejores para el duelo del martes, y al mismo tiempo hacer un buen equipo competitivo para recuperar terreno.

Vélez está entre los clasificados y buscará la cima del grupo B

Por otro lado, Vélez visita por la Zona B a San Martín de San Juan, con la mente puesta en el duelo copero. En el mismo horario de las 19hs, buscará un buen resultado ante el elenco que marcha 11°, y poder mantenerse dentro de los clasificados (3ro con15°) . Incluso, un triunfo lo dejará en la cima junto a River. Guillermo Barros Schelotto tiene en mente un equipo alternativo, con jugadores que no podrán estar el martes ante Racing.

La Fecha se abre 17hs con Deportivo Riestra (2° del grupo B con 16) buscará la punta transitoria, cuando reciba a Gimnasia de La Plata, 7mo con 10 unidades.

Desde las 21.15hs, Lanús se verá en la Fortaleza con el necesitado Platense, quien tiene 9 puntos, y fuera de los clasificados. El Granate, tiene el martes la vuelta de cuartos de final de Copa Sudamericana frente a Fluminense en Brasil, la ida fue 1-0 para el equipo Argentino.