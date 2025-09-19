El Mundial de Fútbol 2026 se acerca y la expectativa por acompañar a la Selección Argentina en su búsqueda del título crece entre los fanáticos. Este torneo será único en la historia, ya que se disputará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá, y contará con un formato ampliado que incluye a 48 selecciones en lugar de las 32 tradicionales.

La competencia se desarrollará desde el 8 de junio hasta el 3 de julio de 2026, comenzando con la fase de grupos en la que los equipos se dividirán en doce grupos de cuatro. Estados Unidos albergará la mayoría de los partidos, con ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Miami y Dallas como sedes principales. México tendrá como escenarios principales Ciudad de México y Guadalajara, mientras que Canadá recibirá encuentros en Toronto y Montreal.

Cuánto cuesta ver a Argentina en el Mundial 2026.

Cuánto cuesta el aliento

Para quienes ya sueñan con alentar a la albiceleste en esta etapa inicial, Europaba, un operador turístico especializado en eventos deportivos, ofrece un paquete que incluye entradas y alojamiento. Este paquete, con tarifa en base doble, tiene un costo actual de US$ 8.690 por persona.

Con la clasificación de Argentina ya asegurada para el Mundial, esta propuesta representa una oportunidad para garantizar la experiencia completa del torneo que marcará un antes y un después en la historia del fútbol mundial.