Franco Colapinto sufrió un duro choque en la clasificación en Kabú

En una clasificación accidentada, Franco Colapinto terminó de la peor forma la Q1 del Gran Premio de Azerbaiyán, cuando estaba dando su última vuelta, donde estaba haciendo tiempo para meterse en la segunda instancia, sufrió un fuerte choque contra un muro de contención, quedando fuera y ocupando el puesto 16 del partidor. Verstappen fue el más rápido y se adueñó de la Pole.

La curva cuatro fue la pesadilla de los Alpine, ya que primero Pierre Gasly casi se golpea en un despiste segundos antes, y después el piloto argentino entró mal, despistó e impactó contra el muro, generando la bandera roja y el cierre de la primera etapa de clasificación. Ante esto, Colapinto terminó en el puesto 16. Alex Albon de Williams (20°), Pierre Gasly de Alpine (19°), Esteban Ocon de Haas (18°), Nico Hülkenberg de Sauber (17°)

Post accidente, el piloto de Alpine expresó que se distrajo un poco con la bandera amarilla, “no sabía si era bandera amarilla o blanca. Cuando él se va, yo frené un pelín de más y de golpe el auto se me giró. No sé bien, no sé qué pasó. No entiendo por qué. Pero sí, obviamente me desconcentró un poco. Pensé que él iba a dar marcha atrás o algo y estaba un poco pendiente de eso “dijo el piloto argentino, agregando además que “Mucha bronca porque venía haciendo buena vuelta. Venía bajando tres décimas esa vuelta. Es una pena haber roto el auto, pero prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar”

El Circuito de Kabú es considerado riesgoso por sus curvas y calles angostas, esto hizo que la clasificación sufra varias banderas rojas por los golpes de Alex Albon y Nico Hülkenberg en Q1, Oliver Bearman en Q2, Leclerc y en especial Piastri, el líder del campeonato, en la Q3.

Max Verstappen se quedó con la pole luego de una Q3 accidentada, con pequeñas etapas de lluvias por momentos. Carlos Saiz con Williams quedó en el segundo lugar, mientras Lawson fue tercero para el equipo Racing Bull.

El Gran Premio de Azerbaiyán iniciará el domingo desde las 8 am, con un total de 51 giros, y un total de 306,049 kilómetros.