Por la 9ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol, River pierde 2 a 0 como visitante ante Atlético Tucumán, a cinco días de jugar la vuelta ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

23 Minutos del ST. Gol de Atlético Tucumán. Díaz de penal. Fuerte definición, Ledesma fue hacia su derecha. Al medio y arriba.

21 Minutos del ST. Penal para Atlético. Laméndola le gana el anticipo a Boselli. El uruguayo llegó tarde y competió clara infracción. Facundo Tello no dudó.

20 Minutos del ST. La falta de confianza de Colidio en River es directamente proporcional al arribo de Maximiliano Salas al club.

17 Minutos del ST. Cambio en Atlético Tucumán, Kevin López por Godoy.

16 Minutos del ST. Triple cambio en River. Thiago Acosta por Quintero, Juan Portillo por Delacuesta, Santiago Lencina por Galoppo.

12 Minutos del ST. Remate de media distancia de Martínez para Atlético. Buena respuesta de Ledesma que paga muy caro su grave error.

1 Minuto del ST. El inicio del complemento es similar al cierre del primer tiempo. River con la pelota, Atlético esperando en campo propio.

22:20 Comenzó el segundo tiempo. Sin cambios en ninguno de los dos equipos.

Crónica del primer tiempo

El Millonario suma capítulos a su confusión generalizada y si el plan del técnico Marcelo Gallardo fue no apostar decididamente por una formación alternativa para irse de Tucumán con algún titular confirmado para la revancha en Brasil, contra Palmeiras, falló.

Giuliano Galoppo y Matías Galarza no la pasaron bien en mitad de cancha, sobre todo en los primeros 20 minutos. Juanfer Quintero no le dio dinámica a ningún ataque de La Banda.

Encima que la pelota parada continúa siendo una pesadilla, Jeremías Ledesma le sumó una pésima salida a los 12 minutos, facilitando el cabezazo de Clever Ferreira en un tiro de esquina. “Conan” quedó demasiado expuesto, más allá que a los 3 había salvado al visitante con una buena intervención.

Antes del gol, River había zafado del primer tanto de Leandro Díaz a los 4 minutos, también a la salida de un tiro de esquina. En este modificó el fallo arbitral el VAR, más polémico que nunca para trazar las líneas en la posición del delantero.

Con la ventaja, los tucumanos se replegaron, cedieron pelota ante un grande sin luces ofensivas, previsible y cada partido más preocupante.

Acciones del primer tiempo

38 Minutos. Remate de media distancia de Galarza para River. La pelota sale cerca del primer palo de Mansilla.

36 Minutos. Un lento River provoca las caras de fastidio de un desconcertado Gallardo. Mala primer tiempo del visitante ante un rival que lo salió a buscar con todo y después reguló.

27 Minutos. Atlético sede la posesión y se repliega. River crece en el manejo de pelota y se acerca al arco de los tucumanos que no atacaron más.

17 Minutos. Más allá de la derrota, sufre River en Tucumán. El arquero Ledesma, dos muy buenas y una muy mala en el inicio complicado en cancha de Atlético.

12 Minutos. Gol de Atlético, Ferreira. A la salida de un tiro de esquina desde la izquerda. Error de Ledesma en la salida y el cabezazo goleador para el local.

4 Minutos. Gol anulado a Atlético Tucumán por posición adelantada de Leandro Díaz en segunda jugada del tiro de esquina. La confirmación del VAR no convence demasiado. Polémica sobre la polémica.

El VAR no aclara, oscurece en Tucumán. El gol anulado a Atlético era el primer de la noche.

3 Minutos. Ledesema había salvado al visitante en la jugada previa.

21:15 Comenzó el partido.

La derrota 1-2 ante Palmeiras en el Monumental cambió los planes en el Millonario, que está bien posicionado en el torneo local, sumando 18 puntos, uno menos que Riestra, quien lidera luego del triunfo 1-0 ante Gimnasia.

El Millonario confirmó su formación y, aunque hay rotación, aparecen varios nombres que podrían ganarse un lugar en el 11 de cara a la revancha contra Palmeiras del próximo miércoles por los cuartos de final del certamen continental. Giuliano Galoppo y Facundo Colidio entre ellos. Además, sorprende que continúe Lautaro Rivero en la zaga central, siempre pensando en que también podría ir desde el arranque en San Pablo.

Por su parte, Atlético Tucumán marcha octavo, cayó en su última presentación ante Newells marcando un andar irregular. Pusineri volverá a contar con Leandro Díaz que estaba fuera por suspensión. Sabe el Decano que tiene una buena chance para afianzarse dentro de la zona de clasificados.

Leandro Hilfer impartirá justicia en el Monumental José Fierro, con trasmisión de Prima Multimedios.

Casco será titular en un equipo plagado de juveniles

Formaciones

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Clever Ferreira, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz; Nicolás Laméndola, Lautaro Godoy; Mateo Bajamich, Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri..

River: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Agustín De La Cuesta, Matías Galarza, Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero, Facundo Colidio, Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Datos del partido

Hora: 21.15.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: Monumental José Fierro.