El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un miércoles inestable en gran parte del territorio neuquino, con presencia de tormentas de variada intensidad y fuertes ráfagas de viento. Las condiciones afectarán tanto el norte como el sur de la provincia, con momentos de mejora parcial durante la mañana, aunque sin descartar precipitaciones durante el resto del día.

En Neuquén Capital, la jornada comenzará con cielo mayormente nublado y una temperatura cercana a los 10 grados. Durante la tarde, se prevén tormentas aisladas y ráfagas de hasta 50 km/h del noreste, con una máxima estimada en 25 grados. Por la noche, las condiciones se intensificarán con tormentas fuertes y viento persistente del norte.

En el centro de la provincia, Zapala tendrá un día variable con cielo nublado desde la madrugada y lluvias aisladas en la mañana. Por la tarde, el SMN prevé tormentas fuertes y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, con una temperatura máxima de 17 grados. Hacia la noche, las lluvias disminuirán en intensidad, aunque continuará el viento del oeste.

En la zona cordillerana, San Martín de los Andes amanecerá con cielo nublado y chaparrones. Durante la tarde se esperan tormentas fuertes con viento del norte y una máxima de 15 grados. Hacia la noche volverán los chaparrones, con descenso de temperatura y viento del oeste.

En el norte, Chos Malal presentará un panorama similar: cielo mayormente nublado desde temprano, con lluvias aisladas en la mañana y tormentas fuertes en la tarde. El viento soplará del noreste, con ráfagas cercanas a los 50 km/h, y las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados.