En las últimas horas el huemul Newenche cruzó la Ruta 40 en la zona norte del Parque Nacional Nahuel Huapi, y para garantizar su seguridad lo custodia Policía de Neuquén y personal de los Parques Nacionales Lanín y Nahuel Huapi. Se busca preservar intacta su condición de vida silvestre, evitando cualquier alteración en su comportamiento o hábitat.

“Se solicita encarecidamente a toda la población y a los visitantes reducir la velocidad, no transitar con mascotas, respetar la señalización, no detenerse en lugares no permitidos y alertar de inmediato al personal de Parques Nacionales ante la presencia del animal o cualquier situación de riesgo”, destacaron desde el área de comunicación del Parque Nacional Lanín en un comunicado.

“Este joven huemul fue capturado semanas atrás con el fin de reemplazar su collar transmisor y continuar su seguimiento satelital, en el marco de una acción conjunta entre la Administración de Parques Nacionales (APN), la Fundación Huilo Huilo de Chile, la Fundación Rewilding Argentina y otros organismos colaboradores”, resaltaron.

Newenche representa el regreso de una especie que alguna vez habitó de forma abundante los bosques patagónicos, y hoy, poco a poco, está volviendo a cruzar la cordillera por sus propios medios. Se abre la posibilidad para que la especie, considerada en peligro de extinción, recupere su presencia histórica en la región andino-patagónica.