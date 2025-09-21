Godoy Cruz e Instituto se enfrentaron este domingo en el estadio Feliciano Gambarte y empataron 1-1, en un duelo de dos equipos con presente irregular y necesitados de reencontrarse con la victoria.

El marcador se abrió a los 43 minutos del primer tiempo, cuando Alex Luna puso el 1-0 para Instituto, tras aprovechar una desatención de la defensa local.

Sin embargo, apenas cuatro minutos después del inicio del segundo tiempo, Nicolás Fernández empató para Godoy Cruz, asegurando un punto en Mendoza.

El “Tomba” buscaba sumar de a tres para no perder terreno en la tabla y mantenerse en la pelea por los playoffs de la Zona B. Por su parte, Instituto llegaba motivado tras su primer triunfo con Daniel Oldrá al mando y con el plus de que el ex mediocampista regresó a su “casa” en Mendoza, ahora como técnico rival.

El empate dejó a ambos equipos con la necesidad de mejorar de cara a las próximas fechas. Godoy Cruz se preparará para enfrentar a Central Córdoba, mientras que Instituto recibirá a Argentinos Juniors.