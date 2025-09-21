Con Ángel Di María, cada partido de Rosario Central en Arroyito es una historia irrepetible, hoy recibiendo a Talleres de Córdoba que tiene en el banco de suplentes a Carlos Tévez y en la continuidad de la 9ª fecha del Clausura 2025 Argentinos Juniors es anfitrión de Banfield en La Paternal.

La primera parte en Rosario tuvo la iniciativa del dueño de casa, pero las dos de mayor peligro fueron para el visitante que arrastra una racha de 6 juegos sin convertir, también sin ganar.

Clima caliente en el Gigante a partir de un par de jugadas sobre Di María que luce peligroso en lo individual, como casi siempre. Pero Central abusa demasiado de su impronta y queda reducido en el trabajo de los demás integrantes.

Parecía que los primeros 45 se iban sin nada, pero el 11 sacó un centro con la derecha en una segunda jugada de tiro de esquina que cayó en el pecho de Alejo Véliz. El 9 local controló y sacó el remate que se terminó metiendo abajo, contra el palo del arquero Guido Herrera.

De arranque, en el complemento, la T salió con todo y alcanzó el merecido empate en el Gigante. Valentín Depietri aprovechó un centro largo desde la derecha y entrando por el segundo palo llegó para empujar al gol del 1 a 1 parcial.

El Gigante luce repleto, pero diferente, porque a partir de una sanción no se pudieron ingresar banderas por lo que las tribunas se encuentran limpias de pancartas y entradas agotadas. En el último compromiso como local, los hinchas locales lucieron imágenes obscenas contra la figura de Cristian Fabiani, el técnico de Newell's Old Boys, lo que terminó en las disculpas oficiales de la institución.

Central arranca el partido en la 8ª posición de la zona B, mientras que los cordobeses están penúltimos, sólo por encima de Independiente y muy comprometido con la permanencia, 28° con Aldosivi y San Martín de San Juan detrás.

En La Paternal

Mientras, a la misma hora, pero en La Paternal, el irregular Argentinos es local del Taladro. Un duelo directo por la pelea de ambos de meterse en los playoffs.

Con gol de penal de Tomás Molina, el Bicho se impone 1 a 0 desde los 6 minutos del segundo tiempo.