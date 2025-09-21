Con Ángel Di María, cada partido de Rosario Central en Arroyito es una historia irrepetible y hoy empató contra Talleres de Córdoba 1 a 1, pero las grandes perlas de la tarde noche por la 9ª fecha del Clausura 2025 se vieron en La Paternal donde Argentinos Juniors goleó a Banfield 3 a 0.

La primera parte en Rosario tuvo la iniciativa del dueño de casa, pero las dos de mayor peligro fueron para el visitante que arrastra una racha de 6 juegos sin convertir, también sin ganar.

Clima caliente en el Gigante a partir de un par de jugadas sobre Di María que luce peligroso en lo individual, como casi siempre. Pero Central abusa demasiado de su impronta y queda reducido en el trabajo de los demás integrantes.

Parecía que los primeros 45 se iban sin nada, pero el 11 sacó un centro con la derecha en una segunda jugada de tiro de esquina que cayó en el pecho de Alejo Véliz. El 9 local controló y sacó el remate que se terminó metiendo abajo, contra el palo del arquero Guido Herrera.

De arranque, en el complemento, la T salió con todo y alcanzó el merecido empate en el Gigante. Valentín Depietri aprovechó un centro largo desde la derecha y entrando por el segundo palo llegó para empujar al gol del 1 a 1 parcial.

El Gigante lució repleto, pero diferente, porque a partir de una sanción no se pudieron ingresar banderas por lo que las tribunas lucieron libres pancartas. En el último compromiso como local, los hinchas colgaron imágenes obscenas contra la figura de Cristian Fabiani, el técnico de Newell's Old Boys, lo que terminó en las disculpas oficiales de la institución Canalla.

El cruce de grandes del interior tuvo polémicas, pero apoyado en el VAR, Luis Lobo Medina acertó en todas sus deciciones. El visitante jugó con un hombre menos desde los 26 minutos del complemento por la expulsión de Miguel Navarro.

Central arrancó el partido en la 8ª posición de la zona B, mientras que los cordobeses están penúltimos, sólo por encima de Independiente y muy comprometido con la permanencia: 28° en la nómina sólo con Aldosivi y San Martín de San Juan detrás.

En La Paternal

Mientras, en La Paternal, el irregular Argentinos Juniors fue local del Taladro. Un duelo directo por la pelea de ambos de meterse en los playoffs que terminó en goleada del Bicho por 3 a 0 con un par de hermosas definiciones..

Tomás Molina, de penal, abrió la cuenta para Argentinos a los 6 minutos del segundo tiempo.

El mismo delantero repitió a los 28 al término de una gran jugada individual que comenzó por la derecha del ataque, en posición de wing, el delantero tiro un taco de espaldas que paso de caño sobre la marca de Nicolás Meriano, ingresó al área y con una definición de comba al segundo palo estiró la diferencia.

No fue la última definición brillante de la noche en el "Diego Armando Maradona" porque a los 34, Alan Lescano recibió el desepeje en su propia area a la salida de un tiro libre en contra, trasladó la pelota y apenas cruzó la mitad de la cancha vio adelantado al arquero, Facundo Sanguinetti, a quien superó por arriba de su cuerpo con un preciso remate.