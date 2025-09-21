Alto Valle es campeón patagónico de rugby con la U16

La Unión Alto Valle de rugby gritó campeón en el Patagónico U16 que la Unión Argentina llevó adelante en las canchas del Club Calafate de la ciudad de Comodoro Rivadavia durante el fin de semana.

El equipo conducido por Daniel González disputó tres partidos en dos jornadas en Chubut. En el debut se impuso a la Unión Austral (Chubut y Santa Cruz) por 24 a 17, luego a su par de la Unión de Los Lagos (Bariloche) 35 a 19 y cerró contra Chubut (los locales) con un contundente 41 a 8 que desató el festejo de toda la delegación.

La nómina de jugadores incluyó representantes de Marabunta de Cipolletti (10), Roca Rugby (5), Neuquén RC (8), Catriel (1) y Patagonia de Neuquén (1).

Nómina de jugadores

La lista completa de los jugadores seleccionados fue: Iñaki Alcaya, Leonardo Tommaso Basinno, Bruno Bilo, Benjamín Brust, Francisco Collado, Octavio Fernández, Lautaro Figueroa, Benicio Flores, Ignacio Flores, Fernando Matías Flores, Luciano Gallucci, Felipe García, Baltasar Gerez, Facundo Gurzov, Agustín Hucha, Manuel Izaguirre, Luis Agustín Jorge, Pedro Leiva Maina, Ramiro Soria, Balthazar Soto, Polo Uribe, Simón Valbuena, Alfonso Van Houtte, Ignacio Varas y Juan Varela Olid.

Los jugadores de la Unión Alto Valle con la Copa de campeones en U16.

Desde el 2023, año en que el Torneo adquirió este formato para los U16, es la primera vez que Alto Valle levanta el máximo trofeo. Las dos ediciones anteriores habían quedado en manos de Chubut, que en esta oportunidad fue el subcampeón. El podio lo completó Austral y último finalizó el combinado lacustre.