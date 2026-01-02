Muchos se quedaron con ganas de asistir a la primera edición del Malma Sunset, y los que fueron están ansiosos por volver. Es por esto que los organizadores ya se pusieron a trabajar inmediatamente en algunos detalles y mejoras en el evento que se desarrollará en San Patricio Del Chañar.

La experiencia renovada 2026 viene mejorada con una propuesta gastronómica más amplía con tres sectores de pizzas y empanadas, fuegos y gourmet, el Winetruck Malma con su amplia variedad de vinos, el bartruvk de coctelería a base de vinos y helados de postre. Los encargados de musicalizar la tarde noche serán los DJ Gabee, Lara Basilio y alguna sorpresa.

Con las entradas se entregará una copa de regalo de vino con el logo de Malma Sunset, consumiciones de vino Reserva, visitas a la bodega y traslados ida y vuelta desde Cipolletti, Neuquén y Centenario a la bodega. Actividades de las marcas que acompañan el evento como test drive de Armorique, juegos por cupones de descuento de The North Face, pista de baile de Tensión Carpas, y Aqualic pondrá un puesto de hidratación con agua.

Información general del evento

Fecha: Viernes 16 de Enero

Horario: de 19 a 1

Las entradas ya están a la venta en Tuentrada.com y existen varias opciones: General a $50.000 pre venta hasta el 10/1 por TuEntrada. $60.000 venta anticipada. Incluye 2 copas de vino y una copa con logo del sunset. Y entradas VIP a $110.000 pre venta hasta el 10/1 por TuEntrada. $120.000 venta anticipada. Incluye 3 copas de vino Reserva, tapeo en restaurante y copa de vino con logo del Sunset.

Consumiciones: Son checks para canjear por vinos, comida, tragos y helados.

Cupos limitados

Alojamiento: Aldea de Terruño. Para consultas y reservas comunicate al WhatsApp al +54 9 299 527-8251. Hay un descuento especial para las noches de Sunset. Traslado: incluido en la entrada desde Cipolletti, Neuquén y Centenario a la bodega.

Partnerships y Sponsoreos

Las empresas interesadas en obtener paquetes de entradas corporativas para celebraciones de fin de año pueden comunicarse directamente con los teléfonos +54 9 299 608-2000 o whatsapp +54 9 11 6675-2000. No te pierdas ninguna novedad: seguí a Bodega Malma en Instagram @malmawine. La experiencia es apta para mayores de 18 años y en caso de malas condiciones climáticas, se puede postergar.