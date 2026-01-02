¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 02 de Enero, Neuquén, Argentina
Experiencia multisensorial

Amigos, vinos, gastronomía y un atardecer soñado en Bodega Malma

Luego de la primera exitosa edición del Malma Sunset, la bodega presenta su segunda edición el viernes 16 de enero con grandes novedades.

Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Viernes, 02 de enero de 2026 a las 15:18
Muchos se quedaron con ganas de asistir a la primera edición del Malma Sunset, y los que fueron están ansiosos por volver. Es por esto que los organizadores ya se pusieron a trabajar inmediatamente en algunos detalles y mejoras en el evento que se desarrollará en San Patricio Del Chañar. 

La experiencia renovada 2026 viene mejorada con una propuesta gastronómica más amplía con tres sectores de pizzas y empanadas, fuegos y gourmet, el Winetruck Malma con su amplia variedad de vinos, el bartruvk de coctelería a base de vinos y helados de postre. Los encargados de musicalizar la tarde noche serán los DJ Gabee, Lara Basilio y alguna sorpresa.

Con las entradas se entregará una copa de regalo de vino con el logo de Malma Sunset, consumiciones de vino Reserva, visitas a la bodega y traslados ida y vuelta desde Cipolletti, Neuquén y Centenario a la bodega. Actividades de las marcas que acompañan el evento como test drive de Armorique, juegos por cupones de descuento de The North Face, pista de baile de Tensión Carpas, y Aqualic pondrá un puesto de hidratación con agua. 

Información general del evento 

Fecha: Viernes 16 de Enero

Horario: de 19 a 1

Las entradas ya están a la venta en Tuentrada.com y existen varias opciones: General a $50.000 pre venta hasta el 10/1 por TuEntrada. $60.000 venta anticipada. Incluye 2 copas de vino y una copa con logo del sunset. Y entradas VIP a $110.000 pre venta hasta el 10/1 por TuEntrada. $120.000 venta anticipada. Incluye 3 copas de vino Reserva, tapeo en restaurante y copa de vino con logo del Sunset.

Consumiciones: Son checks para canjear por vinos, comida, tragos y helados.

Cupos limitados

Alojamiento: Aldea de Terruño. Para consultas y reservas comunicate al WhatsApp al +54 9 299 527-8251. Hay un descuento especial para las noches de Sunset. Traslado: incluido en la entrada desde Cipolletti, Neuquén y Centenario a la bodega.

Partnerships y Sponsoreos

Las empresas interesadas en obtener paquetes de entradas corporativas para celebraciones de fin de año pueden comunicarse directamente con los teléfonos +54 9 299 608-2000 o whatsapp +54 9 11 6675-2000. No te pierdas ninguna novedad: seguí a Bodega Malma en Instagram @malmawineLa experiencia es apta para mayores de 18 años y en caso de malas condiciones climáticas, se puede postergar.

 

