En Chile, Argentina debuta en el Mundial sub 20 ante Cuba

Inició el Mundial Sub 20 que se disputa desde el sábado 27 al 19 de octubre en Chile. Argentina hará su presentación esta noche desde las 20hs ante Cuba, juego correspondiente a la primera fecha del grupo D, que lo tiene también a Australia e Italia.

Con varios nombres importantes fuera, pero con una lista interesante, el seleccionado argentino Sub 20 ya está listo para su debut mundialista frente al representante de la Concacaf. El plantel que dirige Diego Placente llega a esta instancia luego de quedar en segunda colocación en el sudamericano.

Dentro de las grandes ausencias aparece la de Claudio Echeverri, quien no fue cedido por el Bayer Leverkusen, y la de Franco Mastantuono, negado por parte del Real Madrid. A las dos figuras se suman Aarón Anselmino del Borussia Dormund y Valentín Carboni (Genoa)

No obstante, el seleccionado quedó bien armado ya que contará con figuras como Maher Carrizo, clave en Vélez, Santino Andino (Godoy Cruz), Milton Delgado quien fue titular en Boca, e Ian Subiabre, extremo de River. De Europa se sumaron Gianluca Prestianni (Benfica), Tomás Pérez (Porto) y Julio Soler (Bournemouth).

los 21 convocados por Placente

El camino de la selección argentina tendrá su segundo partido el primero de octubre desde las 20hs en el Elías Figueroa Blander ante Australia, mientras que cerrará la fase de grupos el 4 de octubre ante Italia, mismo horario y escenario.

La cita mundialista inició el sábado con el triunfo de Ucrania sobre Corea del Sur 2-1, Japón 2 Egipto 0, y los agónicos triunfos de Paraguay 3-2 ante Panamá, y el anfitrión Chile ante Nueva Zelanda 2-1.

Placente sigue frente al proceso de selecciones juveniles

Probables formaciones:

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Juan Villalba; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Cuba: Hodelín; Casanova, Mena, Chávez, Pérez; Rodríguez, Torres; A. Casanova, Camejo, Castañer; Raballo. DT: Pedro Pablo Pereira.

Datos del partido

Hora: 20

Árbitro: Nazmi Nasaruddin (Malasia)

Estadio: Elías Figueroa Brander, Valparaíso (Chile)

TV: Telefé y DSports