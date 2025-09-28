En San Francisco, Rincón va por el boleto a semifinales

Se juega el cotejo de vuelta de los cuartos de final del Torneo Federal A de fútbol. El Deportivo Rincón visita a Sportivo Belgrano de San Francisco desde las 15.30hs, buscando la clasificación a la siguiente fase en la pelea por el ascenso a la Primera Nacional.

La ida fue favorable para el León del norte, quien en la última jugada del partido disputado en Ciudad Deportiva, consiguió un 2-1 que lo puso no solo arriba en la serie, sino que además le trasladó la presión al elenco cordobés.

Para el juego, que será trasmitido por AM550, desde las 14.30hs con los relatos de Jorge Hernandorena, el elenco neuquino entrenó en el predio de la Unión Deportivo Catriel, quien posee un campo de juego similar al de San Francisco. La idea fue adaptarse de cara a 90´cruciales.

En lo deportivo, Pablo Castro piensa en repetir el mismo equipo con el que logró el triunfo en la ida. La gran duda pasa por el ataque; si mantener el 4-3-3, o pasar a un 4-2-2.

Por el lado del elenco de San Francisco, Sergio Maza mantendría la misma base del equipo que se presentó en el norte neuquino. Para Belgrano, el triunfo por la mínima lo depositará en la siguiente instancia, ya que en el caso de igualdad, la ventaja es para el equipo mejor ubicado.

Guillermo González de Resistencia será el juez del partido. Hugo Fleitas y Mariana Duré los asistentes, mientras que Rodrigo López el cuarto árbitro.

Convocados:

Sportivo Belgrano: Santiago Roggero, Leonardo Martina, Leonardo Ferreyra, Braian Camisassa, Tomás Pennesi, Camilo Alessandria, Guillermo Coceres, Tomás Mallim, Pablo Cortizo, David Franco, Jeremías Giménez, Mariano Sagristani, Matías Jaime, Elías Franceschi, Enzo Avaro, Tomás Attis, Jorge Rossi, Máximo Forlín, Hernán Brylko, Alfio Lehmann. DT. Sergio Maza.

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez, Jonathan Criado, Jonathan Chacón, Agustín Osinaga, Carlos Estebes, Nicolás Di Bello, Ezequiel Ávila, Daniel Carrasco, Héctor Rueda, Cristian Correa, Edgardo Cano, Braian Stivel, Federico Moreno, Germán Lezcano, Facundo Miguel, Fernando Petinerolli, Fernando Inda, Germán Cervera, Sebastián Jeldres, Ramón Villalba, Rodrigo Galdame, Lucas Inostroza. DT Pablo Castro.