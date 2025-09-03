El mundo del fitness está de luto por la muerte de Erik Markov, considerado una de las promesas emergentes del culturismo internacional. La noticia conmocionó al sector pocos meses después de que el atleta consiguiera su tarjeta profesional en la Federación Internacional de Fisicoculturismo (IFBB), un reconocimiento que marca su paso de aficionado a profesional.

Su fallecimiento, confirmado por portales especializados como Generation Iron, se produjo sin que hasta ahora se hayan revelado las causas oficiales. Desde la difusión de la noticia, las redes sociales y comunidades del mundo fitness han expresado su respeto y tristeza por la pérdida.

Markov obtuvo su tarjeta profesional en mayo tras su participación en el Mr. Olympia Amateur España. En ese momento, compartió en Instagram un mensaje emotivo: “Hice realidad mi sueño: obtuve mi tarjeta de gira”, junto a una foto con su pareja y entrenadora personal, Lucía Barahona.

En sus palabras, el culturista lituano destacó la importancia del apoyo de Barahona, a quien definió como “compañera de vida, mejor amiga y fuerza silenciosa”. Además, reconoció que “aunque reclamé mi tarjeta del tour, mi mayor victoria eres tú”, reflejando la profundidad de su vínculo.

Por su parte, Lucía Barahona también compartió en sus redes un mensaje que evidenciaba la conexión especial con Markov: “Compartir deporte con la persona que te hace feliz y con el que despiertas cada mañana…eso no tiene precio. La persona que está hecha para ti definitivamente aparece, solo hay que tener paciencia. Doy gracias porque pensaba que nunca encontraría a alguien como yo y tú lo eres, eres todo lo que no imaginaba posible y mucho mejor, supera mis expectativas. Es mi pilar y con el que quiero compartir cada momento y vivir tranquilos, en nuestra casita, viendo nuestra serie cada noche”, escribió a comienzos de 2025.

La comunidad del culturismo y sus seguidores reaccionaron con conmoción y mensajes de despedida. Uno de sus colegas, el culturista Fede Guevara, expresó en Instagram: “Descansa en paz amigo. Qué injusta es la vida, siempre se lleva a los mejores”, destacando la serenidad y carácter de Markov, palabras que fueron replicadas en numerosas publicaciones del sector.

Barahona, en un comunicado público, manifestó su profundo dolor y la decisión de guardar silencio por respeto a la familia: “No me siento capaz de hacerlo en este momento, y todavía no he procesado esta situación que estamos pasando tanto su familia como yo (...) Por respeto a él y a su familia, no volveré a publicar nada”.

Cómo empezó Erik Markov

Markov inició su carrera en la división Classic Physique de la IFBB y era reconocido no solo por sus logros competitivos, sino también por su disposición a apoyar y aconsejar a quienes buscaban superarse en el ámbito deportivo. Su dedicación y obsesión por alcanzar el máximo nivel físico eran un sello distintivo.

Muere Erik Markov, promesa del culturismo.

Con aspiraciones claras para la temporada 2025, su rápida progresión prometía una carrera destacada en competencias internacionales. Sin embargo, su repentina muerte ha abierto un debate sobre las exigencias y riesgos que enfrentan los atletas de alto rendimiento en el culturismo.

Hasta el momento, no se han dado detalles oficiales sobre las causas de su fallecimiento, lo que ha aumentado la atención y especulación entre medios y aficionados. Generation Iron y otras plataformas reiteran que la causa permanece sin confirmación.