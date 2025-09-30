En su segunda presentación tras caer en el debut, Atlético de Madrid recibe desde las 16 al Eintracht Frankfurt en el Riyadh Air Metropolitano, buscando su primer triunfo en la Champions League 2025/26. El Colchonero contará con los argentinos Julián Álvarez, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nahuel Molina y Juan Musso, pero Diego Simeone no estará en el banco por estar suspendido tras su reacción contra un hincha de Liverpool en la derrota de sus dirigidos ante los ingleses. El duelo será transmitido por ESPN y Disney+.

Pese a la caída sobre la hora en el debut copero, el Atleti llega con la confianza reforzada después del contundente 5-2 ante Real Madrid en La Liga, con Álvarez como gran figura del duelo al marcar un doblete. Simeone sabe que hacerse fuerte en casa será clave en para lograr una buena posición en esta fase de liga que lo mantenga en el lote de los clasificados a octavos. Para el encuentro, el elenco español no contará con Alexander Sørloth, que se bajó de la convocatoria por un golpe en el duelo ante el Merengue.

Simeone deberá cumplir una suspensión tras su altercado con un hincha de Liverpool.

Por su parte, Frankfurt arriba con la moral alta tras vencer en un tremenedo partido 6-4 al Borussia Monchengladbach en la jornada pasada de Bundesliga. El debut en Champions también fue más que positivo para los alemanes, que golearon 5-1 ante Galatasaray y de esta manera quedaron en la cima del grupo junto a Liverpool.

Probables formaciones:

Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Clement Lenglet, Robin Le Normand, David Hancko; Koke, Barrios, González; Simeone, Álvarez, Sørloth.

Eintracht Frankfurt: Kauã Santos; Brown, Theate, Koch, Collins; Uzun, Skhiri, Chaïbi; Doan, Knauff, Burkardt.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).

Estadio: Riyadh Air Metropolitano.

Inter, con Lautaro, busca consolidar su buen arranque en Champions

Inter de Milán, capitaneado por Lautaro Martínez, que se perdió el debut copero pero hoy será titular, enfrentará esta tarde al Slavia Praga en el Stadio Giuseppe Meazza por la segunda fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League. El partido comenzará también a las 16 y será trasmisión de Fox Sports 2.

El equipo italiano, vigente subcampeón del torneo, llega tras vencer 2-0 a Ajax en el debut y acumula dos triunfos consecutivos en Serie A, reforzando su confianza y aspiraciones en el torneo más importante de clubes de Europa.

El Toro será titular hoy frente al Slavia Praga en el Giuseppe Meazza

Por su parte, Slavia Praga debutó con un empate 2-2 ante Bodo/Glimt y necesita sumar puntos si quiere mantenerse en la pelea por avanzar a la siguiente ronda.

Probables formaciones:

Inter de Milán: Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez. Entrenador: Cristian Chivu

Slavia Praga: Stanek; Doudera, Chaloupek, Zima, Mbodji; Zafeiris, Dorley; Provod, Cham, Kusej; Chory. Entrenador: Jindrich Trpsovsky