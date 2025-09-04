Los 5 momentos inolvidables de Messi como local: del silbido al aplauso eterno

En el Monumental, Lionel Messi escribió algunas de las páginas más memorables de su carrera con la Selección Argentina. Entre silbidos, críticas y presiones, el estadio fue testigo tanto de sus momentos más difíciles como de sus gestas más gloriosas. Desde su debut oficial en casa hasta las lágrimas de felicidad tras la conquista de la Copa América, estos cinco momentos reflejan la pasión, el sacrificio y la grandeza de un ídolo que se forjó ante su gente.

1. El primer paso en tierra propia

9 de octubre de 2005 – vs Perú (Eliminatorias)

En el Monumental, Messi disputó su primer partido oficial con la Selección Mayor en Argentina. Aquella noche, le cometieron un penal que Juan Román Riquelme transformó en gol, inaugurando una historia única entre La Pulga y su gente. Un año antes, había debutado con la Sub-20 en un amistoso improvisado para evitar que España se lo llevara. Así empezó el vínculo entre Messi y su tierra.

2. La noche que pidió silencio a los micrófonos

15 de noviembre de 2016 – vs Colombia (San Juan)

En medio de una presión mediática insoportable, Messi tomó la voz de todo el plantel y lanzó un mensaje contundente: “No hablamos más con la prensa”. Rodeado por compañeros y cuerpo técnico, se plantó como líder en un momento de crisis, buscando proteger al equipo del hostigamiento externo y unificar al grupo.

3. El gol que calmó todos los fantasmas

10 de octubre de 2017 – vs Ecuador (Quito)

Aunque no fue en casa, este partido tuvo un eco gigantesco en el Monumental y en todo el país. Messi anotó un triplete vital para clasificar a Argentina al Mundial de Rusia, tras haber sido silbado y cuestionado semanas antes en el Monumental. Ese día, la Pulga se cargó el equipo al hombro y cerró un capítulo oscuro, convirtiéndose en el ídolo indiscutido de la albiceleste.

4. Las lágrimas más esperadas

9 de septiembre de 2021 – vs Bolivia (Post Copa América)

Luego de 28 años sin títulos, Argentina volvía al Monumental tras ganar la Copa América. Messi brilló con tres goles y levantó el trofeo frente a su gente. La emoción fue tal que rompió en llanto: por primera vez, lloró de felicidad con la camiseta argentina. “Esperé mucho este momento”, confesó. Fue la reconciliación definitiva con un público que ya lo sentía propio.

📍 5. El aplauso más fuerte: Argentina campeón del mundo

23 de marzo de 2023 – vs Panamá (Celebración Mundial)

Tras conquistar Qatar 2022, el Monumental se convirtió en un templo de festejo. Messi marcó un golazo de tiro libre —el número 800 de su carrera—, recibió una ovación interminable y levantó la Copa del Mundo ante un estadio repleto. Un cierre perfecto para una historia de redención que tuvo a todo el país como testigo y que selló su lugar como leyenda inmortal.