Miguel Ángel Russo concretó un paso de su recuperación, recibiendo el alta médica del instituto Fleni de Buenos Aires, aunque deberá seguir en reposo en su domicilio algunos días más.

El técnico de Boca ingresó en el nosocomio el martes, primero se informó que iba a cumplir con un chequeo general programado, aunque luego se confirmó una infección urinaria.

Por esta razón, las prácticas de toda la semana al frente del plantel profesional Xeneize quedaron a cargo de su ayudante Claudio Úbeda, con varias ausencias más debido a las convocatorias para los diferentes seleccionados de muchos futbolistas de la nómina.

La salud del entrenador hace semanas que viene en la agenda de Boca, ya que lucha contra un cáncer desde hace años y su estado ha sido motivo de análisis en distintas circunstancias del presente campeonato.

Por el momento, lo previsto es que Russo siga en su domicilio cumpliendo el plan médico, sin fecha concreta para retomar el trabajo de campo en el predio de Ezeiza.

Vuelve con un partidazo

Boca volverá a jugar por el Clausura 2025 de la Liga Profesional el 14 de septiembre, nada menos que en Rosario ante Central. Russo es un ídolo del Canalla, campo de juego en donde dirá presente Ángel Di María y también Leandro Paredes, dos de los actuales campeones del mundo que han regresado a sus clubes de origen.

Se espera que el paso de los días le permita al responsable de Boca poder viajar hasta esa ciudad, donde seguramente se vivirá un momento muy emotivo debido a su delicado presente.

Hasta aquí, la familia del profesional ha expresado públicamente que el trabajo es un deseo personal y una manera de mantenerse activo ante las dolencias que lo aquejan a los 69 años de edad.