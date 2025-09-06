Marruecos goleó a Níger y aseguró su lugar en el Mundial 2026

La carrera hacia el Mundial 2026, que se realizará en conjunto en Estados Unidos, México y Canadá, sigue sumando clasificados. Entre ellos, Marruecos se destacó al asegurar su presencia en la próxima Copa del Mundo con una contundente victoria por 5-0 frente a Níger, en la séptima fecha de las Eliminatorias africanas.

El conjunto dirigido por Walid Regragui mostró su superioridad en el campo con goles de Ismael Saibari, autor de un doblete, Ayoub El Kaabi, Hamza Igamane y Azzedine Ounahi. Además, el equipo rival sufrió la expulsión de Abdoul-Latif Djibril Goumey Diori a los 26 minutos del primer tiempo, lo que complicó aún más sus chances.

Más allá de la goleada, la clasificación de Marruecos también dependía de que Tanzania no sumara los tres puntos en su partido contra República del Congo, condición que se cumplió tras el empate 1-1 en terreno visitante.

En el formato de las Eliminatorias africanas, existen nueve grupos, la mayoría con seis equipos y uno con nueve. Los ganadores de cada zona clasifican directamente al Mundial, mientras que los mejores cuatro segundos disputan una segunda ronda de playoffs a partido único para definir el acceso al repechaje.

Marruecos celebra su tercera clasificación consecutiva a una Copa del Mundo, un récord histórico para su fútbol. Antes, el máximo de participaciones seguidas había sido dos, en Estados Unidos 1994 y Francia 1998. Además, como uno de los países anfitriones del Mundial 2030, ya tiene asegurada su presencia en esa futura cita mundialista.

Con esta nueva clasificación, Marruecos se suma a la lista de selecciones ya confirmadas para el Mundial 2026, que incluye a Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia, los tres países anfitriones de CONCACAF (Canadá, Estados Unidos y México), además de Nueva Zelanda, Irán, Japón, Uzbekistán, Jordania, Corea del Sur y Australia.